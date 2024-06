Courbevoie. A cidade em choque com um crime antissemita que pode contribuir para o aumento da "cólera" eleitoral

Quando fazem a emboscada a Axelle e ao amigo, André e o companheiro começam de imediato a insultar a menina e dizem-lhe para avisar a mãe de que não virá para casa tão cedo. Levam-na depois à força para o túnel que dá acesso ao parque de estacionamento Coupole-Regnault, mesmo à saída do jardim. Atravessam aquele pedaço debaixo de terra e saem do outro lado da praça. Ali, arrastam-na até a um edifício abandonado ali mesmo ao pé — uma antiga creche, que ainda mantém desenhos de joaninhas no rodapé, mas que está completamente degradada por dentro. Mais de uma semana depois, não há ali qualquer sinal do que aconteceu dentro daquele prédio, a não ser, quando se espreita pelo vidro, uma cadeira derrubada no chão e um amontoado do que parecem ser papéis.

De regresso àquela tarde, quando os dois rapazes fizeram Axelle entrar à força na antiga creche: lá dentro, outro rapaz aguarda-os. Começa a tornar-se mais claro porque razão Axelle foi trazida para um lugar tão remoto (embora a poucos metros da sua própria casa). Segue-se aquilo que terá sido uma hora de tortura. André começa por lhe chamar “porca judia”. “Por que me mentiste?”, pergunta-lhe, por ter dito que era muçulmana se afinal era judia. Ela diz que tem medo, que já se sentiu discriminada na escola. Os três adolescentes (André de 12 anos e os outros de 13) dão início àquilo que a advogada da vítima definiu como “uma expedição punitiva”.

Axelle é agredida fisicamente. Puxam-lhe os cabelos. Obrigam-na a comer papel. Ameaçam queimá-la com um isqueiro. Tiram-lhe fotografias e filmam-na. André fica a observar enquanto os dois adolescentes de treze anos a violam, com penetração, de várias formas. Tudo enquanto a insultam por ter escondido o facto de ser judia. No final, ameaçam-na: deve regressar ao local no dia seguinte, com 200 euros. Caso contrário “algo de mal acontecerá à sua família”