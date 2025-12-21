Depois de criar regulamentos, Europa quer “simplificar” (ou retroceder) regras digitais. O que pode mudar com a proposta de Bruxelas?

Regras para a proteção de dados, para a resiliência das operações, para a cibersegurança ou ainda para a inteligência artificial (IA). Estes são apenas exemplos da produção de legislação pela União Europeia nos últimos anos. É certo que nem todas as empresas e organizações são abrangidas pela totalidade destes regulamentos, mas até a Comissão Europeia reconhece que atingir a conformidade com as várias regras acarreta complexidade e custos pesados.

Numa tentativa de “simplificar” a vida às empresas, a Comissão decidiu avançar em novembro com uma proposta para um novo pacote digital, que abre a porta a alterações em vários regulamentos. Bruxelas justificou a medida com a pretensão de as empresas “gastarem menos tempo com trabalho administrativo e com medidas de conformidade” e usem essa margem para “inovarem e ganharem escala”. A proposta, conhecida por Digital Omnibus, tem duas grandes áreas de atuação: uma que abrange dados, cibersegurança e regras de privacidade e outra virada para a IA.

A proposta prevê ajustes em regras no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), na diretiva de cibersegurança NIS2 e no recente AI Act, em que a União Europeia foi pioneira a regulamentar a inteligência artificial. A Comissão argumenta que, com este pacote para o digital, quer apostar em “regras de inovação de IA mais amigáveis” para as empresas.

No âmbito desta proposta, Bruxelas estima que, em 2029, as empresas possam poupar “até cinco mil milhões de euros em custos administrativos”. Também foi traçado o objetivo de, dentro de cinco anos, as empresas conseguirem reduzir em 25% os fardos administrativos; para as pequenas e médias empresas (PME) o objetivo é ainda maior: 35%.

Quais são as principais mudanças deste pacote?

A ideia é que seja possível simplificar as regras que já existem em três grandes áreas: inteligência artificial, cibersegurança e dados. Ao longo dos últimos meses, Bruxelas foi recebendo vários contributos sobre as arestas a limar nos diferentes regulamentos.

A proposta deste pacote digital é abrangente, notam os advogados, mas há algumas alterações que saltam mais à vista, nomeadamente na área do AI Act, o primeiro quadro regulatório para a IA, cujas regras passaram a ser aplicadas na UE em agosto de 2024, enquadrando o uso da IA em diferentes patamares de risco.

No entanto, Ricardo Henriques, sócio da Abreu Advogados, diz ser “um pouco redutor” focar a proposta do Digital Omnibus na IA, ainda que compreenda que “tenha ficado um pouco colada a este tema”. “Obviamente é aquilo que tem centrado mais atenções em termos de capacidade de inovação, competitividade e soberania também”.

O Digital Omnibus prevê um “aligeirar das regras” em vários pontos do regulamento de IA, mas em particular para os sistemas de risco elevado, explica o advogado. A definição do AI Act determina que se está perante um sistema de IA de risco elevado quando a IA é por si só um tipo de produto ou quando integra um produto como componente de segurança. O uso de sistemas de IA em áreas como a educação, emprego, imigração ou justiça é considerado, pela lei europeia, como um uso de risco elevado.

É que, apesar do AI Act já estar em vigor, as regras mais exigentes de conformidade só deveriam ter aplicação a partir de agosto de 2026. Entre a lista de conformidade contam-se regras mais apertadas em várias áreas, como na qualidade de dados, na mitigação de enviesamento dos sistemas e na supervisão humana.

Com a proposta em cima da mesa, as exigências para os sistemas de risco elevado ficam adiadas 16 meses, avançando o calendário para dezembro de 2027 ou, dependendo dos casos, agosto de 2028. “As outras obrigações [no AI Act] não eram tão problemáticas. O conjunto de regras bastante extenso relacionadas com os sistemas de risco elevado é que representava alguma preocupação”, contextualiza Ricardo Henriques.

Paulo Correia, advogado da Santiago Mediano, fala em “diluir as exigências”. A prorrogação de datas de implementação de certas obrigações parece reconhecer, “de certa forma”, que “algumas medidas foram prematuras, até porque o próprio AI Act é muito conceptual”.

No documento de trabalho da Comissão Europeia é dito que “todos os grupos” ouvidos a propósito da proposta “expressaram preocupações com a complexidade da interação do AI Act com outra legislação da UE”. “A incerteza, a duplicação de requisitos e a governação criam encargos na aplicação prática das regras. As empresas e as associações empresariais apelaram frequentemente à introdução de mais mecanismos de reconhecimento mútuo da conformidade entre as leis”, diz o texto.

Mas também há outras emendas propostas como a “extensão da simplificação, com algumas exceções já dadas às PME, para as empresas de média dimensão”, propõe Bruxelas, ou uma conformidade mais alargada para que “mais inovadores possam usar as sandboxes [áreas de testes] regulatórias”.