Inteligência artificial. Europa conseguirá criar rivais à OpenAI ou arrisca-se a ser limitada pelas próprias regras?

Admite, ainda assim, que as empresas europeias possam “conseguir atrair pessoas”, ainda que Norberto Guimarães aponte para casos “bastante locais — vai ser uma empresa aqui, outra acolá, mas vai ser difícil competir, como um todo, com os centros de investigação de IA que existem em Silicon Valley e também na China”. “Não vai haver hipótese, são só fogachos que aparecem aqui e ali”, explica. “A Mistral, com todo o investimento que tem, é uma gota no oceano de outras empresas do género nos EUA.”

Também Marie Brayer, partner da FlyVC, uma capital de risco fundada na Alemanha que se dedica a investimentos em startups em fase inicial, menciona as dificuldades de escala para as empresas europeias de IA. “É possível começar aqui [na Europa], mas realmente é preciso ir para os Estados Unidos para o go to market [chegada ao mercado]”, assegura. “Os clientes aqui não estão suficientemente perto da maturidade”, diz a investidora, que opera a partir de Paris.

Já o norte-americano Brendan Burke, analista sénior de tecnologias emergentes da PitchBook, refere outro ponto que gera diferenças: “o acesso a talento sofisticado na área da IA”. “Os EUA têm historicamente liderado na questão de investigação académica de IA e muitos dos investigadores foram trabalhar para grandes tecnológicas antes de se juntarem a startups”, contextualiza. “A experiência coletiva permite descobertas no treino de modelos mais arriscados”, resume.

AI Act? “É como correr com um saco às costas numa maratona”

A indústria tecnológica explora há vários anos o potencial da IA, e o debate sobre os perigos desta tecnologia tem andado de mãos dadas. Na primavera de 2021, a Comissão Europeia avançou com uma proposta para o primeiro enquadramento regulatório da IA, baseado em patamares de risco. Algumas utilizações, como o recurso à IA para sistemas de categorização de pessoas ou reconhecimento de emoções no trabalho ou na escola, são expressamente proibidos.

A proposta foi avançando pelas várias instituições europeias nos últimos dois anos. A 8 de dezembro, após uma maratona de negociações de três dias na fase do triálogo, os colegisladores da UE, o Conselho e o Parlamento Europeu, chegaram a um acordo provisório sobre o texto do AI Act. Ns última semana, o texto final foi aprovado com uma esmagadora maioria, com mais de 500 votos a favor. Foi um dos últimos passos na caminhada do AI Act, que agora precisa apenas de ser formalmente ratificado pelo Conselho.

Alguns responsáveis europeus, como Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, têm destacado o AI Act — “mais do que um livro de regras — como uma rampa de lançamento para as startups e investigadores europeus liderarem na corrida global para uma IA de confiança”.

É um equilíbrio difícil de atingir, reconheceu. “Equilibrar a segurança dos utilizadores e a inovação para as startups, enquanto se respeita os direitos fundamentais e os valores europeus, não é um feito fácil. Mas conseguimos”, escreveu em dezembro.

Há exceções previstas para as startups, como ambientes de teste e regulamentação, assim como testes em condições reais. Mas só estarão disponíveis para pequenas e médias empresas e startups e deverão depender do tipo de IA em desenvolvimento e do seu nível de risco. Por exemplo, quem desenvolve modelos de IA deverá ter obrigações mais rígidas a cumprir, nomeadamente em campos como a origem dos dados de treino ou a transparência sobre como foram treinados.

Assim, Brendan Burke, da PitchBook, considera que o AI Act “poderá ter impacto nos tipos de modelos em que as empresas de IA vão trabalhar”. Nota ainda que “os modelos baseados em dados abertos têm maior probabilidade de passar pelos processos regulatórios, assim como modelos mais pequenos que consigam evitar preocupações em questões como a IA geral (AGI) ou outros casos de uso mais arriscados”.