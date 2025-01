Donald Trump quer comprar a Gronelândia. Como se compraram países ao longo da História?

O que têm em comum Alasca, Flórida, Louisiana, Arizona e Novo México? Todos foram comprados pelos Estados Unidos a outros países. Na verdade, mais de metade do território norte-americano foi adquirido através de transações monetárias com outros países. Porém, a última vez que isso aconteceu foi em 1917, quando Washington comprou as Ilhas Virgens à Dinamarca, em plena I Guerra Mundial.

Mais de cem anos depois, o Presidente-eleito Donald Trump quer fazer um novo negócio com Copenhaga: a compra da Gronelândia. O republicano já pôs o tema em cima da mesa uma e outra vez — durante o seu primeiro mandato, após a sua eleição e novamente esta terça-feira, dias antes tomar posse — e classifica-o como um negócio proveitoso. A História dos Estados Unidos mostra que há longos precedentes para a compra de territórios.

Mas os Estados Unidos não foram os únicos a construir um império através destes negócios — vários países europeus também compraram e venderam territórios. Porém, há uma diferença crucial. Os negócios levados a cabo pela Europa aconteciam nas suas suas províncias ultramarinas, nas colónias. O fim do colonialismo, no século XX, é, portanto, o grande responsável pela compra e venda de territórios soberanos ter caído em desuso.

“O mundo de 1917 não é o mundo de 2024, mas rejeitar a compra da Gronelândia como uma ideia absurda é ahistórico [desprovido de contexto histórico]”, argumentou o historiador Steven Press num artigo publicado no dia 1 de janeiro deste ano. Seguindo o conselho de Press, é preciso olhar para o passado para perceber onde surgiu a ideia de “comprar um país” e qual a sua exequibilidade no futuro.

Reis, diplomatas e escravos. Quem já comprou e (arrendou) territórios a nações soberanas?

A compra de territórios soberanos repete-se ao longo da História, do Império Romano, à Idade Média, até ao século passado. Contudo, em milhares de anos não há um único exemplo de um país inteiro ter sido comprado. “A questão chave não é a compra de territórios soberanos, mas a compra de territórios a nações soberanas. Disto, há muitos exemplos”, explica ao Observador Richard Drayton, professor de História Imperial e Global na King’s College.

Apesar da quantidade, os exemplos mais famosos estão concentrados na passagem do século XIX para o século XX. O primeiro é o caso do Estado Livre do Congo, que existiu entre 1885 e 1908. Ao contrário dos restantes países africanos, que eram administrados como colónias europeias, o Congo era “uma posse privada” do Rei Leopoldo II da Bélgica. Isto quer dizer que o monarca era o único beneficiário de tudo o que era produzido no Congo. A administração direta do território era feita por um grupo de investidores europeus.