Superação: ato ou efeito de superar; vantagem. Superar: ir além de, exceder; ser melhor do que; ficar superior a; vencer, subjugar; transpor, galgar; levar vantagem a.

É desta forma que os dicionários de língua portuguesa definem as palavras “superação” e “superar”. Mas nós vamos mais além do significado e arguimos que a superação faz parte do desenvolvimento pessoal, permitindo-nos desenvolver competências, ser mais resilientes e confiantes. Quem nunca superou um obstáculo e se sentiu mais forte? Lembra-se de qual foi a última coisa que lhe deu aquela sensação única de estar a ir mais além, ao mesmo tempo que se sentia a tirar o máximo partido da vida? Foi pegando nesta premissa que a Toyota parou e repensou o seu mote, que passou a ser “Vamos mais além”. E para o conseguir, a marca sabe que todos os passos contam, sejam eles de que tamanho forem.

Quer voltar a sentir a adrenalina da superação? Deixamos-lhe algumas sugestões que o podem levar a sentir-se (ainda) mais forte.

5 desafios que nos fazem sentir ir mais além

Já escrevia Ricardo Reis, heterónimo do poeta Fernando Pessoa: “Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui/ Sê todo em cada coisa. Põe quanto és/ No mínimo que fazes/ Assim em cada lago a lua toda,/ porque alta vive.” Pode parecer cliché, mas quantas vezes não demos o tudo por tudo para nos superarmos, para conseguirmos ir mais além? É saindo da zona de confronto que nos superamos. E é exatamente isso que a Toyota tem vindo a fazer: trabalhar para melhorar os seus produtos e serviços, para entregar uma experiência acima e além do esperado. Tudo em prol de melhorias na vida dos clientes e da sociedade. E no seu caso, o que tem feito para ir mais além, para se superar? Deixamos-lhe cinco desafios:

Aprender a tocar um instrumento musical: Pode ser um grande desafio, sobretudo se nunca teve educação musical. Mas as vantagens são várias: além de se sentir a ir mais além de dia para dia no aperfeiçoamento do ato de tocar, aprender a tocar um instrumento musical permite reduzir o stress do quotidiano e a ansiedade, melhorar as capacidades de comunicação e promover a função cognitiva, a saúde mental e a conexão com os outros. Mudar de trabalho: Sente-se a estagnar no seu local de trabalho ou já não se identifica com determinadas decisões da empresa? Então vá mais além e arrisque… mudando de trabalho. Esta pode ser uma das situações mais desafiantes, contudo, pode ser importante tanto para o seu desenvolvimento profissional como pessoal. Pode encontrar mais flexibilidade e reconhecimento, vir a ter um ordenado maior, sentir-se mais desafiado, ter um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e progredir em termos de carreira. Enfrentar um medo: Se em crianças enfrentamos o medo do escuro, porque não enfrentamos os nossos medos também em adultos? Enfrentá-los pode ajudar o cérebro a perceber que aquele medo não é algo tão ameaçador, ajudando-nos a ultrapassá-lo e, assim, ir mais além. Aprender a falar um novo idioma: Esqueça o provérbio “burro velho não aprende línguas”. Seja em que idade for, aprender um novo idioma tem grandes vantagens, como criar novas conexões no cérebro e fortalecer as ligações do sistema nervoso. Nas pessoas mais velhas, tem ainda o benefício de as proteger de demências e outras condições neurológicas degenerativas. Além disso, aprender uma nova língua pode levar-nos ainda mais além por falarmos e percebermos pessoas de outras nacionalidade. Comprar um carro: Ou trocar o seu automóvel por outro mais novo e com mais segurança, como os Toyota. Um carro pode levá-lo sempre mais além: àquele sítio especial, a fazer a tal viagem sozinho que tanto quer fazer, a chegar ao seu destino final (seja ele qual for). A Toyota leva-o sempre mais além: no design, na performance, na sustentabilidade, na inovação. Porque para a Toyota, cada pequeno detalhe conta.

E no seu caso, o que faz para ir mais além?