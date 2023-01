Um consultor político ítalo-suíço, sem qualquer experiência sobre a política russa e que nunca escreveu ficção na vida, decide escrever o seu primeiro romance em francês e centrá-lo nos corredores do Kremlin de Vladimir Putin. Teria tudo para correr mal ou para, pelo menos, não ter grande impacto.

Não foi o que aconteceu. Giuliano da Empoli terminou O Mago do Kremlin (ed. Gradiva) ainda em 2021, mas a pandemia atrasou o seu lançamento. O livro saiu em França em janeiro de 2022, um mês antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia que surpreendeu o mundo. E, de repente, ali estava uma obra que tentava entrar na cabeça de Putin e dos que o rodeiam e que ajudava a explicar a lógica do poder russo atual. Os franceses renderam-se: Da Empoli recebeu o Prémio da Academia Francesa e O Mago do Kremlin esteve à beira de vencer o mais importante galardão da literatura francesa, o Prémio Goncourt, sendo derrotado à última hora por uma obra mais pessoal — Vivre Vite (sem edição em português), de Brigitte Giraud.

Como é que um não-russo, que esteve apenas algumas vezes no país, penetra no âmago do Kremlin? Da Empoli justifica o seu sucesso de forma simples: “É um romance sobre o poder. E alguns aspetos do poder são universais.” O autor admite que não poderia ter escrito esta obra se não tivesse estado por dentro desse mesmo poder — Da Empoli foi conselheiro político do primeiro-ministro italiano Matteo Renzi quando este ainda era presidente da Câmara de Florença e depois acompanhou-o no governo. E “quanto mais perto se está do centro [do poder], maior a loucura”, confessa ao Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.