Era um escudo, mas as balas começaram a afetar Trump e a lua de mel acabou. Musk está de saída, mas será sempre amigo (e conselheiro?)

O presença de Musk no Wisconsin foi óbvia: o líder do DOGE anunciou o seu apoio ao candidato conservador Brad Schimel, entregou 25 milhões de dólares à sua campanha (valores inéditos para uma corrida deste nível) e afirmou que “a corrida pode decidir o futuro da América e da Civilização Ocidental”. Schimel perdeu para a candidata democrata. “Estou chocada. Achei que estava garantido. Achei que Musk era um trunfo para esta corrida”, afirmou uma das responsáveis locais do Partido.

Em novembro, Trump tinha conseguido pintar o Wisconsin, um swing state, de vermelho. Musk e a sua comprovada popularidade entre os eleitores republicanos foram uma aposta para os cativar a ir às urnas, já que em cenários de alta abstenção, o Partido Democrata tem tendência a sair beneficiado. A presença de Musk funcionou para diminuir a abstenção, mas não para aumentar os votos republicanos. “Musk dá energia aos eleitores. Se calhar não são aqueles que almejava”, resume o New York Times. Por oposição, Trump manteve-se muito mais discreto sobre esta corrida, já que, segundo o mesmo jornal, a equipa de sondagens do Presidente previa uma derrota certa de Schimel.

O possível “efeito Musk” na Flórida foi mais discreto. O lugar no 1º. distrito — que pertencia a Gaetz — foi ganho por uma margem substancial de 14 pontos, mas que é menos de metade da margem que Trump conseguiu aí em novembro. Este é o distrito da Flórida com mais trabalhadores federais, grupo que tem sido alvo de despedimentos em massa por parte do DOGE. Tendo em conta a queda abrupta nos resultados dos republicanos, este detalhe poderá ser mais do que uma coincidência.

Olhando a Flórida ainda mais à lupa, é possível ver que os democratas conseguiram virar o condado de Escambia — que votou em Gaetz, apesar das acusações de abuso sexual, deu uma vitória estrondosa a Trump e não vota num Presidente democrata desde 1960. Este condado alberga um complexo da Marinha e é, de um modo geral, conhecido pela presença de pessoal militar, veteranos e as suas famílias — um grupo que foi igualmente afetado pelo DOGE. “A eleição especial do 1º. distrito sugere que os eleitores impuseram um imposto Musk ao Partido Republicano”, escreve o Politico, notando que a Florida é republicana o suficiente para não perder os lugares, mas que esta tendência pode significar derrotas noutros distritos com as mesmas características.

Essa possibilidade já foi identificada pelos adversários democratas. “Elon Musk está a tornar-se veneno eleitoral“, afirmou à publicação Evan Roth Smith, especialista em sondagens no Partido Democrata, que acrescenta que o partido deve incorporá-lo na sua mensagem. Os democratas perceberam a missão e a vitória no Wisconsin foi rapidamente mobilizada como arma de arremesso contra o bilionário.

O Presidente Donald Trump também provou recentemente que está ciente da importância que as eleições locais têm para a manutenção do poder, quando retirou a nomeação de Elise Stefanik para embaixadora na ONU. A congressista representa o 21º. distrito do Nova Iorque, um círculo eleitoral particularmente competitivo, de um estado tradicionalmente azul. Os republicanos não se podem dar ao luxo de testar se “o efeito Musk” é real numa eleição especial de um distrito com estas características, dada a estreita margem que têm no Congresso.

Enquanto Donald Trump recolheu benefícios financeiros e políticos da sua proximidade a Elon Musk, esteve disposto a desvalorizar as suas fricções com os outros membros da administração. Mas um mau impacto nas urnas poderá ser a gota de água para afastar o bilionário de Washington. “Se [as balas] começarem a afetar [Trump], a lua de mel acaba… E isso está a começar a acontecer“, concluía o conselheiro sénior de Trump que falou com o Politico.

O líder do DOGE pode deixar Washington, mas o “amigo e conselheiro” não

Apesar de a posição oficial de Elon Musk ser a de funcionário especial, um documento apresentado em tribunal, em meados de fevereiro, define o homem mais rico do mundo como “conselheiro sénior da Casa Branca“. Esta posição é bem mais informal e permite a Elon Musk continuar ao lado de Trump, mesmo como o seu braço direito se necessário — mas não é um lugar na administração.

Ou seja, Trump continuará a contar com a amizade e a inteligência que tanto diz valorizar em Musk, com os seus fundos para campanhas e com a sua popular plataforma entre o movimento MAGA. Mas retira-lhe o poder de tomar decisões concretas que possam refletir-se em maus resultados eleitorais. Em novembro, Sebastian Mallaby já previa o passo atrás nesta relação e justificava-a com outro traço em comum, para além da veia empresarial: ambos se chateiam das pessoas com facilidade. Mas o aborrecimento traduz-se de formas diferentes.

Para Musk, o regresso à Tesla, à SpaceX e às restantes empresas parece inevitável. “A certa altura, ele vai querer regressar”, declarou o Presidente na segunda-feira. A TIME, depois de ouvir republicanos que diziam que a saída só peca por tardia, escrevia: “O seu biscate no DOGE continuou a ser uma atividade paralela, enquanto ele continuava a gerir as suas empresas e a lançar foguetões para o espaço.” E o próprio CEO já tinha reconhecido à Fox News que a atenção à política deixou as empresas em queda.

Para Trump, o seu aborrecimento traduz-se numa aversão a partilhar o holofote. Musk funcionou como escudo, mas se os ataques políticos já não um jogo de soma zero — se alguma vez o foram —, então, o Presidente prefere voltar a ser o centro das atenções. À CNN, Maggie Haberman garante que “Musk nunca vai sair do círculo de Donald Trump”. No New York Times, a jornalista cita duas fontes próximas do Presidente que lhe asseguram que a relação se irá manter, apenas assumir uma nova forma.

Sebastian Mallaby tem uma sugestão sobre que forma poderá ser essa. “Podem estar mais distantes, mais colaborativos, uma espécie de entendimento oligárquico em que Trump produz favores para os negócios de Musk e, em troca, Musk produz cobertura política de Donald Trump”, elaborou ao Financial Times. O jogo de soma zero passaria, portanto, a uma relação de ganhos mútuos. JD Vance adiantou uma outra certeza: “O Elon continuará a ser um amigo e conselheiro para o Presidente”.