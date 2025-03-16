De Bannon a Tusk. As inimizades e as polémicas que Elon Musk vai colecionando na Casa Branca

No final da reunião, nas redes sociais, Sean Duffy escreveu uma publicação a sublinhar que o encontro tinha sido “produtivo”. Deixou elogios igualmente ao DOGE pelo seu “trabalho incrível em ajudar as agências a identificar os problemas, e a dar conselhos para melhorar o nosso sistema de tráfego aéreo”. Mas o secretário dos Transportes não deixou de mandar o que parece ter sido um recado a Elon Musk, nomeadamente pela sua estratégia de “machado” — ou seja, de cortes drásticos na administração federal, à semelhança do que o Presidente da Argentina, Javier Milei, promete fazer com a sua motosserra (que fez questão de oferecer a Musk e que este exibiu orgulhoso).

“A abordagem do Presidente, que é de um bisturi em vez de um machado, e uma melhor coordenação entre departamentos e o DOGE, é a forma correta para revolucionar o nosso governo”, atirou Sean Duffy. Apesar desta farpa, o secretário dos Transportes reconheceu que vai continuar a trabalhar “de forma próxima” com o empresário e a sua equipa para “revolucionar a maneira como o governo funciona”.

Thank you @POTUS for hosting another productive Cabinet meeting @WhiteHouse yesterday. It's difficult to express just what a change it is to have such a fully engaged and in-command businessman at the helm leading our nation. DOGE is doing incredible work helping agencies… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 7, 2025

Depois do encontro, Donald Trump recorreu também às redes sociais para comentar a reunião, classificando-a como “muito positiva”. Salientou igualmente que prefere a “abordagem do bisturi em vez da do machado”. Dito de outro modo, os despedimentos na administração federal têm de ser feitos “de modo muito preciso, entendendo quem permanece e quem tem de ser dispensado”.

“O DOGE tem sido um sucesso incrível. Instruí os meus secretários e a liderança para trabalhar com o DOGE em medidas de poupança”, escreveu ainda o Presidente norte-americano, que destacou que tem de haver uma “combinação” nos esforços “entre os secretários, o Elon, DOGE e outras pessoas incríveis” para levar a cabo a “era dourada da América”. No X, partilhando a mensagem de Donald Trump, Elon Musk disse que se tratou de uma “reunião muito produtiva”.

Very productive meeting pic.twitter.com/RrMYb3CGh5 — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2025

Assim, publicamente, Donald Trump deixou bem claro que o Departamento de Eficiência Governamental não tem carta branca para despedir quem quiser na administração federal. O trabalho tinha de ser conjunto e a iniciativa não podia partir apenas do DOGE. Na reunião, de acordo com o que apurou o Politico, o chefe de Estado foi ainda mais claro: Elon Musk tem poderes para emitir recomendações, mas não pode tomar decisões unilaterais sobre o staff e as políticas seguidas nas diferentes tutelas.

O dono da Tesla ouviu esta ordem em jeito de conselho. O DOGE pode ter um papel de aconselhamento, mas cabe aos diferentes secretários da administração Trump tomar as decisões finais. Foi uma estratégia para limitar o poder a Elon Musk que, de acordo com o Politico, terá aceitado as funções que lhe foram confiadas pelo Presidente norte-americano. O milionário até terá mesmo admitido que cometeu alguns deslizes desde 20 de janeiro.

Susie Wildes. O braço direito de Trump não tem gostado das surpresas de Musk

Além da administração, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wildes, também terá demonstrado a sua frustração com Elon Musk, exigindo um maior nível de coordenação entre departamentos e a Casa Branca, nomeadamente por causa dos despedimentos que o empresário quer fazer. Segundo a Reuters, que ouviu fontes confidenciais sobre o assunto, existe “alguma frustração” — mas longe de ser um “confronto”.