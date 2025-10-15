'Erik' quis salvar o amigo de uma "provocação fútil" e acabou morto, em Cascais. PJ deteve principal suspeito do esfaqueamento horas depois

Sofía estava a dormir em casa não muito profundamente, como tem acontecido nos últimos meses desde que deu à luz. Levantou-se da cama às 4h, quase instintivamente, para ver se estava tudo bem com a filha. Não ouviu nenhum barulho, mas as luzes repetitivas e azuis que davam cor às paredes da casa causavam-lhe alguma estranheza. Quando se aproximou da janela arregalou os olhos e, ainda estremunhada, assustou-se com o aparato da PSP e com o corpo já tapado na rua Afonso Sanches, bem no centro de Cascais.

“Sou argentina, para mim isto não é impressionante. Mas nunca tinha tido um corpo à porta”, explicou, lembrando, passadas algumas horas, a madrugada desta quarta-feira, quando um turista norte-americano correu em auxílio de um amigo que estava a ser provocado por três pessoas. Os confrontos verbais descambaram em agressões e um dos suspeitos, munido de uma arma branca, atacou violentamente a dupla de estrangeiros.

Uma das vítimas foi esfaqueada com maior agressividade “nos braços” e na cara, como descreveu mais tarde a Polícia de Segurança Pública através de um comunicado. Os agressores fugiram rapidamente num carro que estava estacionado na rua — que, apesar de ser mais conhecida pela oferta de restauração (com muitos cafés e bares), no troço em que aconteceu o crime há apenas dois restaurantes e dois edifícios em obras, além de vários apartamentos, como o de Sofía.