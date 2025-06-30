Estado limpou balanço da CP mas ainda tem compensações a pagar. Operadora só conseguiu executar 21,3% do investimento previsto para 2024

O índice de pontualidade ficou nos 67,2%, contra 73,9% do ano anterior, em que a empresa tinha assumido ter tido muitas greves. Agora a empresa indica que tem atrasos decorrentes do tempo de paragem que excede a meta, na entrada e saída de passageiros.

Na regularidade, o índice, em 2024, situou-se nos 97,3%, 5,4 pontos acima do registado em 2023, “refletindo essencialmente a menor conflitualidade laboral no ano de relato”.

Aliás, essa é a explicação para a realização, em 2024, de cerca de 415,7 mil comboios e aproximadamente 27,9 milhões de comboios-quilómetro (CK), o que representa um acréscimo face a 2023 de 4,6% e de 6,5% respetivamente “devido essencialmente ao elevado volume de greves registado em 2023”.

Em 2025 voltou a haver uma greve com grandes impactos e que, aliás, resultou em declarações, em plena campanha eleitoral, de Luís Montenegro a admitir rever a lei da greve, o que acabou por ficar escrito no programa do Governo.

A CP apresenta, assim, um aumento nos custos com Pessoal (sem indemnizações), em cerca de 14,7 milhões de euros, totalizando 167,9 milhões de euros, menos 1,8 milhões de euros do que o previsto, “devido, essencialmente, ao desvio registado em termos de efetivo médio, decorrente da limitação do número de recrutamentos autorizados e das dificuldades de retenção de trabalhadores recrutados”. O número de efetivos a cargo, no final de 2024, totalizava 3890 pessoas.

Acertos ainda a fazer

As compensações financeiras que a CP tem de receber são várias. Em 2024 ficou registado em balanço um valor a receber de 77 milhões de euros, um aumento de 44,7 milhões face a 2023, “referentes a rendimentos para os quais a CP aguarda ser ressarcida”. E relaciona esses valores com:

o acerto da compensação das obrigações de serviço público de 2024, no montante de 15,9 milhões de euros , e do acerto da compensação financeira pelo Passe Ferroviário Verde de 5 milhões de euros;

, e do acerto da compensação financeira pelo Passe Ferroviário Verde de 5 milhões de euros; o valor dos Passes Comparticipados na região de Lisboa, Porto e Regional, no montante de 24,6 milhões de euros (que inclui títulos com tarifa reduzida, passe Antigos Combatentes, passe social+; e as compensações devidas ao abrigo do programa de Incentivo ao Transporte Público Coletivo de Passageiros (Incentiva+TP);

(que inclui títulos com tarifa reduzida, passe Antigos Combatentes, passe social+; e as compensações devidas ao abrigo do programa de Incentivo ao Transporte Público Coletivo de Passageiros (Incentiva+TP); os valores pendentes das CIM que ascendem a 3,3 milhões de euros.

Segundo indica no relatório e contas já foi validado o acerto da compensação financeira pelas obrigações de serviço público e 2023 e em março deste ano foi ressarcida pelos acertos de “reequilíbrio do contrato pela compensação financeira das obrigações de serviço público de 2021, e do acerto de reconciliação das obrigações de serviço público de 2022, valores reconhecidos nas contas de 2023”.

A empresa chama a atenção, aliás, para o desfasamento temporal das compensações no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e do Programa de Incentivo ao Transporte Público Coletivo de Passageiros (Incentiva+TP). Ao mesmo tempo que recorda que a evolução dos proveitos de tráfego divergem do da procura também por isso, mas ainda pelo maior peso dos títulos mensais (que têm uma tarifa média inferior aos títulos ocasionais) e a atualização tarifária aplicada. Em 2024, apenas os títulos ocasionais tiveram uma atualização. Os mensais não.

Os proveitos de tráfego atingiram 280,1 milhões, mais 13,2% que em 2023, tendo havido 188,3 milhões de passageiros, mais 8,7% do que no ano anterior.

Ainda assim, a CP alerta que, em 2024, “os serviços da CP continuaram a ser afetados pelas diversas obras de modernização que estão a decorrer na infraestrutura ferroviária, que têm provocado diariamente atrasos em diversos serviços comerciais. Reconhecendo-se a necessidade destas intervenções, espera-se que após a conclusão das mesmas existam novas condições que permitam à CP melhorar substancialmente o seu desempenho operacional”.

Fala mesmo em “más condições de exploração da infraestrutura, em consequência das diversas intervenções de modernização e conservação, transversais a toda a Rede Ferroviária Nacional, com imposição de limitações de velocidade e as avarias na sinalização, que continuam a ser determinantes para este desempenho”.

Ao nível dos lucros, que têm baixado desde 2022 (primeiro ano de lucros), a CP registou, em 2024, resultados positivos de 1,8 milhões de euros, o que compara com os 3,6 milhões de 2023. Ficaram, também, abaixo do orçamento.

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Investimento abaixo do previsto

Do investimento previsto para 2024, a CP só conseguiu realizar 21,3%. Ou seja, 26,8 milhões de euros de um valor que deveria ascender a mais de 126 milhões. Um valor bem abaixo por conta da não concretização da compra de comboios. Sem essa aquisição, a execução do investimento tinha atingido a 45,8%.

Os desvios referem-se em particular à compra de material circulante, nomeadamente a aquisição de automotoras: 12 bimodo e 10 elétricas, cuja entrega da primeira unidade é apontada, agora, para este ano. Além do concurso para a compra de 117 automotoras para os regionais e urbanos de Lisboa e Porto, que continua pendurada nos tribunais.

A CP refere ainda que a instalação de máquinas de venda automática também está mais demorada, “devido à dependência da aprovação dos projetos de instalação por parte da Infraestruturas de Portugal”.

Os valores orçamentados foram, entretanto, revistos. Segundo diz a CP, o plano de atividade e orçamento 2024-2026 “foi aprovado pelas tutelas em julho de 2024, mas com fortes limitações ao plano de investimentos autorizado”. A CP alerta, ainda, para o facto desse plano aprovado pelo Ministério das Infraestruturas e pelo Ministério das Finanças ter ficado “limitado a um conjunto de autorizações expressas no mesmo, referentes a recrutamentos, aumento dos gastos operacionais e plano de investimentos”.

As tutelas também ainda não aprovaram as contas referentes a 2022, 2023 e 2024. Só a 25 de março de 2024, depois das eleições, mas ainda com o governo em gestão de António Costa, é que as tutelas aprovaram as contas de 2016 a 2021 “sem recomendações”.