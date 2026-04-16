Fawzia al-Otaibi, ativista. "As mulheres sauditas enfrentam mais violência do que as iranianas"

A prisão da irmã Manahel e a “Arábia Saudita diferente” de Mohammed bin Salman

Manahel sofre de esclerose múltipla, uma condição que se desenvolveu após a detenção de 104 dias da vossa irmã mais velha, a Mariam. Que informações tem sobre os maus-tratos que Manahel sofreu na prisão?

Manahel foi um objeto para ser torturado na prisão da Arábia Saudita durante bastante tempo, até ser forçada a desaparecer. Ela foi mantida na prisão e um dos problemas que posso destacar é que partiu uma perna. Depois de falar com ela, explicou-me que qualquer coisa que eu fizesse iria ter um grande impacto nela dentro da prisão. Mas continuei a pressionar. A Amnistia Internacional chegou mesmo a fazer um protesto e, como consequência disso, a minha irmã foi esfaqueada na cara. Deixaram-na ligar para nós para nos dizer :“Isto foi o resultado do vosso trabalho”. Continuei a falar e deixaram-na sem cuidados médicos. Não trataram o problema da perna e deixaram-na sozinha. Realmente recuperou de uma forma errada e o osso não está bem ligado. Sempre que falamos com ela, pede-nos ajuda médica para ver esta situação. Mas até ao momento não conseguimos fazer nada.

Mas a última vez que Manahel contactou com a família não tinha sido em dezembro de 2024?

Após dezembro de 2024, altura em que tínhamos falado pela última vez com a minha irmã, houve uma atualização enorme após a pressão internacional que se fez. Houve autorização para chamadas telefónicas, mas antes de cada chamada dão-lhe medicamentos para que ela esteja muito cansada para falar.

Quando foi a última vez que falou com a sua irmã?

Na semana passada. Todas as semanas falamos com ela, mas diz-nos sempre que está muito cansada e que não consegue conversar. Não sabemos se lhe dão estupefacientes ou sedativos, mas quando fala connosco diz sempre: “Estou cansada, preciso de cuidados médicos, não consigo falar”. Ela repete isto durante todas as chamadas.

Onde é que ela está neste momento?

Na prisão do Malaz, em Riade.

Podemos lembrar-nos, por exemplo, de Mahsa Amini, que morreu em setembro de 2022 após ser detida pela polícia da moralidade iraniana por supostamente não usar o seu hijab de forma adequada. Esta violência é um problema da Arábia Saudita ou dos países árabes em geral?

Na Arábia, o príncipe herdeiro fala sempre que existem direitos das mulheres e que cada mulher tem o seu direito. Mas é só para mostrar ao mundo. O Reino da Arábia Saudita tem um dos regimes mais difíceis. É um regime que alcança e atinge as mulheres a partir das suas casas, mesmo que não façam qualquer protesto.

Na Arábia Saudita, a situação é diferente [do Irão], porque os currículos escolares passaram a exigir o uso da abaya. Mas ninguém diz “está aqui a situação da mulher saudita” com o mesmo destaque que houve com as mulheres no Irão. O foco, principalmente nos países ocidentais, está nas mulheres iranianas que participam em manifestações, algo que nenhuma mulher saudita sonharia fazer. As mulheres sauditas enfrentam muito mais violência.