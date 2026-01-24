“Gente pouco recomendável.” Egos, contradições e a máxima do “quem manda sou eu” — as memórias de quem viveu o Facebook por dentro

Cuidado com o que se deseja é a expressão que assenta como uma luva ao livro escrito pela ex-executiva do Facebook, Sarah Wynn-Williams. A antiga advogada e diplomata das Nações Unidas relata em Gente Pouco Recomendável — Uma história real sobre poder, ganância e idealismo perdido os sete anos de trabalho no Facebook como diretora de políticas públicas globais.

O livro, que rapidamente se tornou um sucesso de vendas nos EUA e Reino Unido, foi publicado esta semana em Portugal pela Editorial Presença. Ao longo de 352 páginas, a antiga executiva do Facebook — Meta desde 2021 — descreve contratempos e gaffes com chefes de Estado, batalhas internas de poder e relações laborais, no mínimo, questionáveis. As revelações sobre o crescimento da influência do Facebook são polvilhadas com descrições de viagens em jatos privados ou lutas por atenção entre os mais ricos no Fórum Económico de Davos. Ou de um Zuckerberg fã de karaoke, que oscila entre o reportório musical de filmes da Disney e I Want It That Way, dos Backstreet Boys (em 2018, foi notícia por cantar o tema com Kanye West num karaoke).

Na qualidade de diretora de políticas globais da rede social, Wynn-Williams tinha um contacto privilegiado com os dois principais rostos da empresa: Mark Zuckerberg, fundador e CEO, e Sheryl Sandberg, que foi diretora de operações e número 2 de Zuckerberg. Sandberg saiu da empresa em junho de 2022, ditando o fim de uma das duplas mais poderosas do mundo tecnológico.

Wynn-Williams juntou-se ao Facebook no início de 2011, quando a rede social estava numa fase bem diferente. Zuckerberg ainda usava os famosos hoodies, era dono de uma única rede social (atualmente tem também o Instagram e a Threads) e ainda havia mercados por conquistar. Em 2017, a executiva foi despedida por “fraco desempenho e comportamento tóxico”, segundo a companhia.

Nessa altura, a empresa já estava num ponto bem diferente. O escrutínio em relação à tecnológica aumentou, assim como as exigências de pagar impostos em diversos países. E a suposta “revolução” da conectividade já tinha dado lugar ao debate sobre a desinformação. Meses mais tarde, já em 2018, rebentou o escândalo da Cambridge Analytica, deixando a nu o papel e a influência do Facebook em momentos como o Brexit e as presidenciais norte-americanas de 2016.

Gente Pouco Recomendável está longe de ser o único livro crítico à empresa de Mark Zuckerberg. Vários whistleblowers já publicaram livros sobre a empresa, como Christopher Wylie ou Frances Haugen, que o Observador entrevistou em 2024. Mas, até agora, Gente Pouco Recomendável é o livro que a empresa mais se esforçou para silenciar.

Em março de 2025, no mesmo mês em que foi lançado nos EUA, o Facebook recorreu ao centro de arbitragem privado American Arbitration Association para impedir a publicação. A tecnológica alegou que a empresa sofreria “danos imediatos e irreparáveis” com a chegada às livrarias. O livro não foi proibido, mas foi uma meia vitória para a rede social. A autora está impedida de fazer ações de promoção do livro ou dar entrevistas. De qualquer forma, a obra beneficiou desta tentativa de proibição. Na edição em Portugal, a sinopse inclui a descrição “o livro que Mark Zuckerberg tentou silenciar… e, muito provavelmente, com boas razões para isso”.

Publicamente, a empresa classificou a perspetiva de Sarah Wynn-Williams como “uma mistura de alegações desatualizadas e já anteriormente relatadas e de acusações falsas” sobre os executivos. A Meta alega ainda que “uma investigação, na altura”, determinou que “fez alegações enganosas e infundadas de assédio”.