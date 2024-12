Governo falha execução no terreno de 60% das medidas "prioritárias" do Plano de Emergência para a Saúde

Depois de terem ficado por concretizar a maioria das medidas urgentes do Plano de Emergência e Transformação da Saúde no prazo previsto (final de agosto), o Governo falhou também a concretização no terreno de mais de metade das medidas prioritárias, que deveriam “gerar resultados” até final de 2024. Esta sexta-feira, na apresentação do relatório de acompanhamento da implementação das várias medidas do Plano de Emergência (as urgentes e as prioritárias), o coordenador do grupo, Carlos Robalo Cordeiro, disse que, “formalmente”, há medidas que podem ser consideradas como estando “concluídas”, falando numa taxa de execução de 70%. Mas também destacou a necessidade de “rever” os prazos estabelecidos pelo Governo para a implementação de várias das mudanças de um plano que classificou como “arrojado” — para algumas delas, admitiu, pode simplesmente não haver condições de serem concretizadas e outras terão de ser reavaliadas (ver mais detalhes na caixa em baixo).

Segundo o portal de acompanhamento do plano que consta no site do SNS, das 24 medidas previstas no segundo nível de prioridade (o prioritário), 12 são apresentadas como estando concluídas, e as restantes 12 como estando em curso. No entanto, especialistas ouvidos pelo Observador contestam a existência de resultados concretos da implementação de três das medidas apresentadas como “concluídas” no terreno — nomeadamente, o reforço do acesso às consultas de especialidade, a libertação de camas ocupadas com casos sociais nos hospitais e a revisão dos critérios para transição dos centros de saúde para USF modelo B.

Grupo de acompanhamento quer mais recrutamento e articulação com setores privado e social ↓ Mostrar ↑ Esconder Uma maior capacidade de recrutamento de médicos para o SNS é uma das recomendações do grupo de trabalho que está a avaliar o desempenho do Plano de Emergência e Transformação na Saúde e que entregou esta sexta-feira o primeiro relatório à ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Criado no final de agosto por despacho da ministra, o grupo de trabalho liderado pelo pneumologista Carlos Robalo Cordeiro está a avaliar, acompanhar e monitorizar a execução do plano, que entrou em vigor a 29 de maio e é composto por cinco eixos prioritários que incluem 54 medidas para serem implementadas de forma urgente, prioritária e estrutural. Em declarações aos jornalistas após um encontro com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a quem entregou o primeiro relatório de avaliação, Carlos Robalo Cordeiro explicou que o grupo avaliou 15 medidas urgentes e 24 medidas prioritárias, até 20 de dezembro. O pneumologista manifestou preocupação com a escassez de recursos humanos, nomeadamente de médicos em algumas especialidades em alguns pontos do país e com “alguns dos motivos porque isso acontece”, nomeadamente “alguma desvalorização das carreiras”, aspetos salariais, de condições de trabalho. Nesse sentido, a recomendação do grupo de trabalho ao Governo é a necessidade de haver “uma maior capacidade de recrutamento de médicos para o Serviço Nacional de Saúde relativamente às condições de trabalho, à remuneração, à progressão na carreira e à atratividade da carreira médica”. Também na área dos cuidados de saúde primários é preciso fazer esse reforço, disse, lembrando que, relativamente a 2023, há mais 200 mil portugueses com médico de família, mas ainda há 1,5 milhões que não têm. O grupo de trabalho defende também o reforço da articulação entre o setor público, social e privado, destacando a criação das USF Modelo C, que também concorre para que eventualmente haja mais atração de médicos de família, salientou. “Há várias medidas que têm naturalmente que ser tomadas, mas, apesar de tudo, houve alguma contratação de mais médicos”, disse. Sublinhando que “há prazos de medidas” que devem ser revistos ou que “não haja capacidade de as implementar”, Carlos Robalo Cordeiro destacou aspetos que considera fundamentais no plano, um dos quais o acesso, que é “a palavra-chave” em qualquer um dos eixos do plano, sendo o outro a prevenção. “Como pneumologista (…) fico muito satisfeito também por estarem já executadas medidas de reforço da prevenção das infeções respiratórias, através da vacinação”, mas, defendeu, “implementaria de forma crescente, a par da criação de melhores condições de acesso, melhores formas de prevenção da doença, porque é isso que devemos fazer para melhorar os cuidados de saúde e a qualidade de vida dos portugueses”. Aludindo à Linha SNS Grávida, uma das medidas do plano, Robalo Cordeiro realçou o facto de cada vez mais se pretender implementar um contacto prévio antes da deslocação ao hospital para tentar retirar “as situações não urgentes” da urgência. “Já há uma diminuição desde que existe a Linha SNS 24 de 26% do recurso às urgências por parte das grávidas”, observou. Questionado sobre se esta diminuição também poderá dever-se ao facto de haver urgências fechadas, o pneumologista afirmou que esta situação não aconteceu apenas este ano. “Não me compete criticar esses aspetos da política. Não sou um político, somos um grupo apolítico e, portanto, técnico e independente para avaliar a implementação do plano de emergência e transformação, mas naturalmente que os problemas existem e é por isso é que há este plano para tentar resolver os problemas”, comentou. Também questionado sobre problemas na linha SNS 24, inclusive o encaminhamento errado de utentes, Robalo Cordeiro referiu que o relatório foi concluído a 20 de dezembro e não teve em consideração este problema, mas é natural que tenha que ser avaliado: “Os erros devem ser evitados” e minimizados. Resumindo, o especialista disse ser “um plano arrojado”, porque “muitas das medidas são de facto arrojadas e foram implementadas um pouco pela força da necessidade e da dinâmica” da situação que se vive no SNS. “Tem de haver medidas pragmáticas, transparentes e que permitam fazer a todo o tempo (…) a sua avaliação e monitorização” para melhorar a qualidade de vida e a saúde dos portugueses.

O Plano de Emergência contempla um total de 54 medidas, sendo 24 delas consideradas prioritárias e que, no plano apresentado pelo Ministério da Saúde, deveriam “gerar resultados até ao final de 2024”. No documento com a descrição das medidas, o gabinete da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sublinha que, embora não sejam “tão imediatas quanto as medidas urgentes, são de “alta importância e requerem atenção especial para assegurar que os objetivos a médio prazo sejam atingidos”.

Tal como os dois restantes grupos de medidas (as urgentes e as estruturantes, estas últimas a concretizar até maio de 2026), as medidas prioritárias dividem-se pelos cinco campos de intervenção do Plano de Emergência: Resposta a Tempo e Horas (no âmbito hospitalar); Bebés e Mães em Segurança (no âmbito da Obstetrícia); Cuidados Urgentes e Emergentes; Saúde Próxima e Familiar (no âmbito dos cuidados de saúde primários); e Saúde Mental.

Como já tinha feito em agosto para as medidas consideradas “urgentes”, o Observador analisou agora, uma a uma, as 24 medidas consideradas “prioritárias” no Plano de Emergência de Ana Paula Martins. As medidas assinaladas a amarelo são aquelas que, ao contrário do que o Ministério da Saúde pretendia, não produzirão resultados no terreno até ao próximo dia 31 de dezembro.

No que diz respeito ao primeiro eixo, designado Resposta a Tempo e Horas, o portal de acompanhamento do plano atribui o selo de “concluída” a duas das três medidas (estando a terceira em curso). No entanto, nenhuma produziu ainda resultados práticos.

Programa cirúrgico para doentes não-oncológicos

À semelhança do que foi feito com o programa OncoStop (dedicado à recuperação da lista de espera e considerado urgente), o Ministério da Saúde avançou, em novembro, com um programa semelhante para as cirurgias não-oncológicas. Segundo a portaria, assinada pela ministra da Saúde, todos os utentes que estão à espera de uma cirurgia para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) deverão ter uma data de agendamento de cirurgia até 31 de dezembro de 2024 e a cirurgia deverá ser realizada até 31 de agosto de 2025. Os utentes das Unidades Locais de Saúde que não forem intervencionados até final de agosto podem ser, caso aceitem, transferidos para os setores privado e social.

No Plano de Emergência, a tutela apresenta a medida como tendo dois objetivos: reduzir a Lista de Inscritos para Cirurgia acima do TMRG; e criar o Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC) — novo modelo com revisão integral das regras em vigor e dos preços praticados. No que diz respeito ao SINACC, o novo modelo ainda não foi criado, tendo o Governo, em setembro, atribuído autonomia às ULS para criarem as equipas e reverem os valores pagos enquanto não for criado o SINACC — como se pode ler nesta portaria.

Reforço do acesso à consulta especializada

Com esta medida, que também surge como “concluída”, o Governo comprometia-se a reduzir a lista de espera para consultas de especialidade, “com especial foco em doentes com os TMRG ultrapassados”. A medida passa por “aumentar a percentagem de primeiras consultas” e redirecionar doentes para especialidades relacionadas, caso “seja clinicamente possível e haja disponibilidade”.