Março, 2020. Gonçalo Rodrigues foi para casa sem trabalho. Vindo da área da restauração, dedicou o seu tempo a intensificar o estudo sobre os mercados financeiros. Hoje, é assim que ganha a vida.

Maio, 2020. O restaurante onde Bruno Veiga trabalhava como gerente fechou. Com a pandemia, veio para casa. Ao longo de mais de duas décadas, a vida agitada no universo da restauração, essencialmente como barman, impediu-o de acompanhar com atenção o crescimento da filha: “De repente, olhei para ela, e tinha sete anos. Não podia continuar assim.” Hoje divide o tempo entre a consultoria imobiliária e a sua empresa de caminhadas na natureza.

Dezembro, 2020. Tiago Fialho vê, em menos de um ano, o seu segundo contrato de trabalho terminado antes do tempo. Duas décadas na área da restauração e hotelaria, o último cargo que ocupou foi como diretor de F&B de um hotel. Hoje, como tantos outros, é consultor imobiliário. Já consegue ter vida social. A mãe chorou de alegria por ter, finalmente, marcado presença no seu aniversário.

Quando a pandemia rebentou, vieram os despedimentos, os layoffs e a debandada geral. Com dois confinamentos decretados entre 2020 e 2021, a mão de obra da restauração e hotelaria, duas das áreas mais afetadas, foi forçada a ir para casa. E uma grande maioria dos trabalhadores não quis regressar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.