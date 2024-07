Há mais do que três cartazes à beira da estrada. Propaganda política mantém-se mesmo depois de eleições e não deve sair tão cedo

A Iniciativa Liberal (IL) também “tem uma rede própria de cartazes” de diferentes dimensões “em todo o país”. Os liberais revelam que “são estruturas permanentes e que estão colocadas com todas as preocupações de segurança e de minimização do seu impacto no espaço público”. Por agora, “ainda têm telas relativas às eleições europeias”, que “serão trocadas em toda a rede de cartazes da IL assim que existir uma nova mensagem política para lá colocar”. Já a publicidade “de rua temporária mais pequena, como mupis e monopostes, está a ser retirada pelas estruturas locais da IL”. Um trabalho que “em alguns concelhos já está completamente feito”, diz o partido.

Por sua vez, o PCP destaca que “dispõe de uma rede de estruturas físicas de suporte à propaganda que tem utilização contínua, não apenas em período eleitoral”. Portanto, não fala em “retirada dos cartazes da CDU utilizados no último período eleitoral”, com o rosto de João Oliveira, mas sim na “substituição por cartazes do PCP”, adaptando as mensagens. O gabinete de imprensa diz que é um “processo que está em execução”, substituindo as mensagens da campanha por pontos de ordem como a “exigência do aumento dos salários, assim como cartazes relativos à edição deste ano da Festa do Avante.” O partido lembra o direito à propaganda política, “um dos elementos essenciais da democracia política, razão pela qual a lei prevê condições e limites específicos que devem ser protegidos e preservados e não subvertidos, seja em período eleitoral ou fora dele”.

O partido Livre diz que os cartazes que usou para as últimas eleições “estão a ser retirados”. Fora dos períodos eleitorais, o partido tem “em número residual outras estruturas mais pequenas” para celebrar datas como “o 25 de Abril, o 1.º de Maio, o 5 de Outubro ou assuntos e propostas políticas que estejam na ordem do dia”. “Por vezes recorremos, também nessas ocasiões, aos formato outdoor, em geral não mais do que dois ou quatro em todo o país e por um período limitado.”

Também o PAN diz que tem os “próprios espaços” para afixação de propaganda. “Temos cerca de vinte outdoors e perto de três centenas de mupis em todo o território”, avança o partido. Também já começaram o processo de retirada dos materiais de campanha, mas “apenas das estruturas facilmente amovíveis”, a “próxima fase será a de substituição de outdoors e mupis”. O partido de Inês Sousa Real diz que, nos municípios em que existem prazos para remoção, está a “apelar para que possam dar um pouco mais de tempo para a renovação desses suportes”.

Todos estes partidos assumem ter estruturas próprias para propaganda, não revelando — à exceção do Chega — a quantidade de materiais. Às estruturas temporárias das câmaras e às dos partidos acresce ainda na paisagem nacional os suportes comerciais disponibilizados pelas empresas de publicidade exterior (que não podem ser utilizados pelos partidos).