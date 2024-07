Iémen, a "terceira frente" de Israel na guerra do Médio Oriente. Entre ameaças e ataques, que impacto podem ter os huthis no conflito?

Depois do Hamas, na Faixa de Gaza, e do Hezbollah, no Líbano, Israel soma agora uma nova frente: os huthis, no Iémen. As Forças de Defesa de Israel atacaram pela primeira vez o Iémen no sábado, numa evidente escalada de tensão no Médio Oriente.

Nas últimas horas, o número de mortos na sequência deste ataque subiu para seis e, entretanto, os huthis retaliaram com o lançamento de mísseis contra o sul de Israel. Entretanto, há avisos e ameaças de parte a parte, numa altura em que Benjamin Netanyahu se prepara para fazer uma visita oficial aos Estados Unidos.

O que aconteceu no Iémen?

O Exército de Israel atacou ao final da tarde de sábado o porto da cidade costeira de Hodeida, no oeste do Iémen, controlado pelos huthis. O ataque, feito por via aérea, visou um posto de armazenamento de combustível e infraestrutura energética.

Os bombardeamentos deram origem a um incêndio, que ainda continuava este domingo. O porto fica a 2.000 quilómetros de Israel.

O ministro da Defesa de Israel confirmou que ordenou a operação “em resposta às centenas de ataques contra o Estado de Israel nos últimos meses”. “O sangue de cidadãos israelitas tem um preço”, declarou ainda Yoav Gallant.

Na sexta-feira, os huthis tinham reivindicado um ataque com drones a Telavive que matou um cidadão israelita. Este ataque ao Iémen terá sido, portanto, uma retaliação de Israel.

De facto, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa já tinham prometido responder. O ataque ao porto da cidade costeira de Hodeida, no Mar Vermelho, surgiu horas depois.

As autoridades israelitas alegam também que o porto de Hodeida, controlado pelos huthis, servia como local de entrada de armas fornecidas pelo Irão, que apoia o movimento xiita.

O primeiro balanço, divulgado pela comunicação social do Iémen, controlada pelos huthis, dava conta de três mortos e 87 feridos, sendo que o número de vítimas mortais aumentou entretanto para seis.

Como escalou a tensão este domingo?

A manhã deste domingo começou com Israel a anunciar que intercetou um míssil proveniente do Iémen. De acordo com o Exército de Israel, o míssil visava a cidade de Eilat, no sul do país, mas foi abatido.

Quase ao mesmo tempo, os huthis confirmavam que tentaram atacar Israel, com o lançamento de “vários mísseis balísticos”. As sirenes tocaram em várias zonas de Israel.

O grupo rebelde divulgou um comunicado, citado pela Al Jazeera, no qual afirma que o ataque foi uma resposta não só a Israel, mas também aos ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iémen.

Os huthis afirmam também que atingiram um navio dos Estados Unidos no Mar Vermelho, mas ainda não há reação ou confirmação oficial por parte da Casa Branca.

Neste comunicado, o movimento rebelde xiita volta também a alegar que está a agir em solidariedade para com o povo palestiniano que vive na Faixa de Gaza e que é diariamente atingido pelos ataques das forças israelitas.

Entretanto, os huthis, apoiados pelo Irão, voltam a ameaçar com uma resposta que, prometem, será “enorme”. O porta-voz militar dos rebeldes avisa que esta retaliação está “inevitavelmente” a chegar.

Antes, o ministro da Defesa de Israel também já tinha avisado: Telavive está pronto para mais operações, caso os huthis “se atrevam a atacar”.

Entretanto, Hezbollah disparou rockets contra o norte de Israel, em resposta a um ataque israelita que visou dois depósitos de armas no sul do Líbano pertencentes ao movimento xiita pró-iraniano.

Em comunicado de imprensa, o Hezbollah declarou ter disparado rockets Katyusha contra os sectores de Dafna, no norte de Israel, “em resposta aos ataques do inimigo israelita, que atingiram civis na cidade de Adloun (sul do Líbano), ferindo vários deles”.