Mais longe da UE? Eleições na Geórgia podem ter sido alvo de uma "operação especial da Rússia"

Bidzina Ivanishvili terá sofrido uma tentativa de assassínio em meados de julho. Acabou frustrada, mas os serviços secretos georgianos investigaram-na. Comentando o caso, o presidente honorário do Sonho Georgiano considerou-o um “ato terrorista”. E relacionou-o com o “Partido Global da Guerra”, que também estará envolvido, diz, em dois outros “atos terroristas cometidos recentemente”: a tentativa de assassínio do candidato presidencial Donald Trump e o facto de o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ter sido baleado.

Além de Salome Zurabishvili e da oposição, também a União Europeia acusou esta segunda-feira a Rússia de influenciar as eleições parlamentares. “O que é justo dizer é que, sim, a Rússia tentou influenciar as eleições na Geórgia“, disse a porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Nabila Massrali, questionada durante uma conferência de imprensa da Comissão Europeia, em Bruxelas.

A responsável garantiu que a diplomacia da UE está a “acompanhar de perto os desenvolvimentos das eleições”, vincando que “as irregularidades têm de ser esclarecidas e tratadas”. E o presidente demissionário do Conselho Europeu, Charles Michel, reiterou, no X, “o pedido da UE à liderança georgiana em demonstrar o seu compromisso firme ao caminho europeu do país”.

Following the parliamentary elections in Georgia, I intend to put Georgia on the agenda of the informal #EUCO in Budapest.

We note the OSCE/ODIHR preliminary assessment and call on the Central Election Commission and other relevant authorities to fulfil their duty to swiftly,…

