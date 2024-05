Geórgia. A lei "russa" que compromete o caminho europeu do país e o aproxima de Putin (e levou milhares, mesmo com medo, às ruas)

Confrontos físicos entre deputados no parlamento. Milhares de georgianos a protestar nas ruas envergando bandeiras da União Europeia (UE). Vários dirigentes ocidentais apreensivos. Nenhum destes fatores impediu, esta terça-feira, a aprovação da proposta de lei dos “agentes estrangeiros” pelo Parlamento da Geórgia, numa legislação que tem sido comparada à que vigora na Rússia e que foi adotada por Vladimir Putin, em 2012.

84 deputados votaram a favor, todos aqueles que integram a coligação (formada entre o partido Sonho Georgiano e o Partido do Povo) que governa com maioria absoluta o país do Cáucaso, de 3,7 milhões de habitantes. Foi o suficiente para que tenha sido dada luz verde à proposta de lei, apesar do contra de 31 parlamentares. O primeiro-ministro, Irakli Kobakhidze, celebrava o que diz ser a consolidação de um Estado “livre, soberano e digno”, garantindo que a sociedade georgiana apoiava a legislação. Apesar das críticas, o chefe do executivo assegurava ainda que, em 2030, a Geórgia “tornar-se-á definitivamente um Estado-membro da UE”.

Contudo, Bruxelas e Washington estão preocupados e não escondem o incómodo desta legislação “típica do Kremlin”. A proposta de lei prevê que as Organizações Não Governamentais (ONG) e os meios de comunicação sociais independentes que recebam mais de 20% do seu financiamento de outros países se registem como “agentes de influência estrangeira”. A imprensa estrangeira e as ONGs nesta situação passam, assim, a ser monitorizadas permanentemente pelo Ministério da Justiça — e podem ser obrigadas a partilhar detalhes confidenciais se o governo georgiano o requerer. Se se opuserem a estas condições, estão a sujeitas a pagar uma multa na ordem dos 25 mil laris georgianos (cerca de 8.600 mil euros).

???? Last night, clashes broke out between protesters and police in Tbilisi, Georgia over a disputed “foreign agent” law.

(Background reading: https://t.co/lbnyDk12jk)

Today, the country's parliament approved the first reading of the bill. Now, more protests are expected tonight. pic.twitter.com/QHwjMfScqa

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 17, 2024