Manuel S. Fonseca: "Um editor existe para publicar tudo, sem nenhuma reserva, do Mein Kampf ao Manifesto Comunista"

Uma das tendências que tenho encontrado ao falar com escritores é que, gostem ou não, estejam mais ou menos confortáveis com isso, a questão da autopromoção e da criação de uma marca própria nas redes sociais já quase se tornou parte do trabalho, mesmo que persistam na ideia do “quero que o meu livro fale por mim, não quero ser eu a falar”. As próprias editoras já não parecem conseguir assumir ter esse encargo — além da publicação, claro, dão uma estrutura que é útil e necessária para encontros, apresentações, etc, mas há um papel que já não parece ser substituível ao próprio autor. Concorda?

Estou de acordo, claro, e isso não é uma questão portuguesa, é uma questão mundial. Nos Estados Unidos, mas também na Europa em geral, um autor hoje converteu‑se numa máquina de autopromoção. Em muitos casos, nos Estados Unidos, os autores são os donos da própria obra, no sentido económico do termo. Só precisam do editor para o processo de distribuição, para terem a garantia de terem, apesar de tudo, uma presença em livraria ou assim. Esse fenómeno atingiu hoje Portugal completamente.

Um artigo recentemente publicado pelo El País dá conta de um estudo que aponta que cerca de metade dos livros impressos disponíveis nas livrarias espanholas não vende um único exemplar num ano, e apenas 4,5% dos títulos ultrapassam as 100 cópias vendidas anuais. Entretanto, algumas reações deram conta de que a leitura dos números pode ter sido enviesada para produzir estas conclusões mais apocalípticas, mas parece apontar para um certo consenso de que hoje em dia se publica demais e se lê de menos em Espanha. Com as devidas diferenças, encontra paralelos com a realidade portuguesa?

Esses números parecem‑me exagerados. Em relação a Portugal, temos uma entidade, a GfK, que faz a análise dos números tendo em conta o sell-out, ou seja, é real, são as vendas que saíram em caixa. Essa análise cobre a maior parte do circuito livreiro — a exceção é o Wook, que vende bastante, representará entre 12 a 14%, somando-se outros 9%, que representam pequenas livrarias. E as vendas do editor [ou seja, livros diretamente vendidos nos websites das editoras, por exemplo] também não são contabilizadas. Quando chegamos ao final do ano e olhamos para o top anual, estão lá, vamos imaginar, entre 30 mil e 40 mil títulos ativos [livros do catálogo que continuam comercialmente disponíveis e em circulação]. Desses, só os cerca de 1000 a 1500 no topo é que atingem, num ano, 1000 ou mais exemplares vendidos. O ano passado até foi impressionante, porque o novo álbum do Astérix chegou a vendas na ordem dos 140 mil exemplares — e foi um caso excecional, que também mexeu com a quota da mangá e da BD. Antes, o livro mais vendido já tinha caído para menos de 100 mil exemplares.

E qual é o panorama a partir daí?

Dependendo de ano para ano, há títulos a partir da posição 2000 que já não têm sequer 1.000 exemplares vendidos. E depois começa‑se a baixar daí e rapidamente se passa para 500, 300, 200, 100, e depois há então os que vendem 10, quatro, três, dois exemplares — e há de haver os que não venderam nenhum. Em princípio, é raro que isso aconteça. No entanto, apesar do exagero [do artigo do El País], este fenómeno é um problema.

Uma das conclusões deste artigo, independentemente de talvez se basear em dados um pouco torcidos, é que, por vezes, uma maior oferta não se traduz em maior diversidade, porque cria-se uma espécie de efeito de eutrofização.

Vou dar-lhe um exemplo. Há dois grupos que têm tido crescimentos notáveis nos últimos anos. Um é a Alma dos Livros, e uma das razões do crescimento — para lá da competência e do excelente trabalho que o Ricardo Antunes faz — é, de facto, ter tido a Freida McFadden e o seu conjunto de livros, sendo que todos eles vendem acima da média. É evidente que criam um problema, porque são eucaliptos, secam tudo à volta. A capacidade do comprador é limitada: se compra dois ou três livros da Freida, se calhar não vai comprar mais nenhum livro durante um ano, ou então compra mais um. Ou seja, [esses compradores] reduziram a sua diversificação. Mas, ao mesmo tempo, são esses livros que fazem com que vão milhares de pessoas às livrarias. Se não fossem, não haveria o mesmo tipo de diversidade, porque atraem público que se calhar vai lá pela primeira vez. Desse ponto de vista, são autores com prós e contras.

E, tendo em conta este cenário, quando é que um livro precisa de vender para ser rentável?

É conforme os livros, os números variam muito. Mas arriscando uma média impressionista, diria que um livro português de dimensão média precisa de vender 300 ou 400 exemplares para pagar só os custos, nem estou a falar nas estruturas. Depois, um livro em inglês, com a necessidade de pagar a tradução, talvez suba para os 750 ou 800. Portanto, não é fácil — especialmente tendo em conta o cálculo prévio de que apenas até 1500 títulos vendem mais de 1000 exemplares num ano. Claro que depois ficam a vender, mas a recuperação aí vai ser mais tardia. Por exemplo, dos 120 títulos que publiquei na Guerra e Paz em 2025, só posso ter, no máximo, 15 a 18 negativos.

Há pouco mencionou a importância dos apoios para a edição. Qual é a sua posição quanto ao papel do Estado — é uma matéria onde é necessário ou o tema deve ser deixado para a sociedade civil?

O Estado não deve intervir. Não peço apoios ao Estado, a não ser em situações extraordinárias, como a pandemia. Para a publicação dos livros, nunca pedi, em nenhum caso, apoio ao Estado. Claro que se tivermos um livro que tenha a ver com uma câmara municipal ou temos um autor que é de lá e comunicarmos “vamos publicar um autor que é vosso munícipe ou que nasceu aí”, se nesse caso a autarquia quiser fazer um lançamento ou comprar não sei quantos livros para a sua biblioteca municipal, isso fazemos, é uma prática comum. Mas isso é outra parceria, estamos a falar de entidades que o contribuinte alimenta também, não são subsídios à publicação. De resto, não temos mais nenhum apoio, nem procuramos, nem penso que seja necessário o Estado intervir. Pelo contrário, era bom que o Estado conseguisse fazer outras coisas.

Como por exemplo?

Intervir nas nas leis do mecenato, por exemplo, majorando a possibilidade de apoios a quem fizesse mecenato, alargando-o. Em segundo lugar. manter o IVA nos 6%, o que já é uma forma de apoio. No entanto, do meu ponto de vista, se alguma coisa justifica IVA zero, até seria o livro — mas essa é uma discussão que a sociedade deve assumir. Em terceiro lugar, tendo entendido que era necessário apoiar e estimular a leitura dos jovens em Portugal, criou‑se um cheque‑livro. É um passo, mas não tem a expressão que devia ter. Sou favorável a que existisse um cheque‑família com uma expressão na ordem dos 100 euros. Isso, sim, seria um estímulo muito grande. Não é um apoio ao editor, é o apoio à leitura. Eu sei que há muita complexidade, porque as burocracias são uma coisa terrível, mas seria tão “simples” como permitir às famílias que, no final do ano, além de tudo o que já descontam no IRS, terem um desconto de 100 euros em faturas de livros comprados em livraria, de forma suplementar e fora dos descontos habituais. Isso seria um estímulo a que todos comprem mais livros, porque acredito que não se destine apenas aos jovens, devia ser às famílias em geral.

É a este tipo de medidas a que se refere quando defende a criação de uma política do livro?Sim, porque repare, os países que mais se desenvolvem são os que leem, e Portugal lê muito pouco para aquilo que devia. E isso tem algumas implicações no nosso nível de desenvolvimento e de produtividade, porque a leitura estimula a compreensão, é transversal, é uma coisa que não é só cultura, é uma base para as coisas. Quanto mais se ler, mais ductilidade, mais flexibilidade, terá a mente humana. Nesse sentido, o livro devia ser um desígnio nacional. É preciso que a sociedade toda se entenda sobre esta situação quanto ao aumento substancial da leitura em Portugal, para que se traduza num desenvolvimento efetivo do país.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

Miguel Feraso Cabral Miguel Feraso Cabral

Aquando do acordo de passagem da Gradiva para as suas mãos, Guilherme Valente disse querer confiar-lhe o projeto por ser a pessoa certa para norteá-lo perante uma “crise de cultura, de conhecimento, de exigência intelectual, de leitura de obras de qualidade, que é por isso uma crise da verdade e de liberdade”. Compartilha deste diagnóstico, de que há uma crise de literacia?

Completamente. Lemos muito pouco. Uma coisa são os números do mercado, que estão bem. A atividade editorial está, desse ponto de vista, a funcionar muito bem e com crescimento, mas o ponto essencial não é esse, é a montante. Aumentou a leitura, certamente — há muita leitura em inglês até — mas precisamos ainda assim, em Portugal, de ler bastante mais. Se bem entendo os números dos últimos anos, lemos sete a dez vezes menos do que em Espanha e em França. E são esses os países que gostava que acompanhássemos. Mas não é pelos números em si; é porque eu acho que se traduzem por um bem‑estar autêntico.

Há poucas semanas rebentou um escândalo quanto à descoberta de que a editora Hachette ia publicar um romance suspeito de ser maioritariamente concebido com recurso à inteligência artificial. Como é que encara o desafio da Guerra e Paz e do setor editorial em geral em Portugal perante aquilo que se teme ser uma avalanche de submissões de textos produzidos desta forma?

Em primeiro lugar, reconheço à IA funcionalidades altamente positivas. Permite trabalhar, resolver problemas e procurar informação a uma velocidade como nunca existiu. Isso é um dado que penso ser irrecusável. Agora, levanta um problema sério para o qual não tenho solução. Vamos pôr esta hipótese, imagine que uma IA escreve um livro de poesia sublime, uma coisa tão bonita como a poesia do Borges ou do Neruda, e alguém lê e tem um êxtase estético com aquilo, o mesmo prazer que teve a ler outro livro de um autor humano. Se não soubermos que foi uma IA mas tivermos as mesmas sensações, como vamos encarar isso no futuro?

É uma questão de cariz epistemológico, não é? Porque se nós não soubermos, quase que não tem mal, não é?

É como alguém que está a ouvir uma sinfonia e diz “não gosto nada disto”, mas quando lhe revelam que é Beethoven já muda para “ah, é muito bom”. O peso do nome modifica o juízo. O meu ponto é: se a inteligência artificial conseguir escrever um livro que cause exatamente o mesmo êxtase espiritual, intelectual, emotivo que causa um livro normal, como é que vamos fazer? Esse livro ainda não existe, nem vejo nenhuma inteligência artificial a fazê‑lo — mas, se o fizesse, como é que nós encararíamos essa situação?