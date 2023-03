Manuel S. Fonseca, que passou a infância e juventude em Angola, regressou aos anos de 1959 a 1976 no seu mais recente livro, Crónica de África, uma “viagem encantada”, repleta de grandes aventuras e episódios caricatos, como o do chimpanzé que se empoleirou numa carrinha que fazia a distribuição de bebidas pelas mercearias do musseque Sambizanga, um dos bairros humildes nos arredores de Luanda, para chegar às garrafas de Coca-Cola.

Crónica de África, publicado este mês de fevereiro pela Guerra & Paz, editora de que Fonseca é fundador e editor, reúne um conjunto de textos que o ex-programador da Cinemateca e ex-diretor de programas da SIC, hoje com 69 anos, escreveu sobre as suas experiências em Angola, sobretudo em Luanda, da infância à adolescência e da idade adulta à participação utópica no alicerçamento da independência. O Observador conversou com ele.

▲ "Crónica de África", uma "viagem encantada" a Luanda de Manuel S. Fonseca, foi publicada em fevereiro pela Guerra & Paz. Tem prefácio de Pedro Norton

