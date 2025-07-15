Mensagens via redes sociais, envio de vídeos e boleias para cometer os crimes. Como agia o maestro acusado de abuso sexual

Um pedido para seguir um menor nas redes sociais era o primeiro passo do método que adotou. O maestro e professor de música, que dava aulas em várias escolas, escolhia alguns alunos de 13 e 14 anos a quem perguntava depois pelo dia a dia. Pouco a pouco, promovia a partilha de experiências sexuais e avançava para pedidos de fotografias e vídeos — por vezes acatados. Finalmente, em alguns casos, consumava os atos sexuais com menores por cima de uma manta castanha dentro do seu Audi preto, que estacionava em zonas descampadas. Num dos casos, até o fez numa casa. Às vítimas, pedia sempre segredo.

Era quase sempre assim que agia, era o modus operandi, do professor de 34 anos que se encontra em prisão preventiva desde fevereiro, já acusado pelo Ministério Público de vários crimes — de abuso sexual de crianças a recurso a prostituição de menores, entre outros — relativos pelo menos a quatro vítimas. Descrito como um “predador sexual” pela juíza que determinou a sua prisão, só se afastou das escolas e do coro em que trabalhava um dia depois de ser alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ). O caso foi noticiado pelo Observador em maio, após ter recolhido vários testemunhos. O processo, consultado no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Torres Vedras, explica como é que escolhia as suas vítimas.

As perguntas do teste trocadas por uma fotografia

No dia 17 de maio de 2024, entrou um homem no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) da Lourinhã. Subdiretor da escola E,B 2,3 João das Regras, fez uma queixa por assédio sexual de um aluno, M., praticado por um professor de formação musical. Uma colega do rapaz de 13 anos contara à direção da escola que a M. tinham sido prometidas as questões do teste em troca de uma fotografia, tendo sido mencionadas também outras mensagens de cariz sexual.

Alarmada, a direção da escola convocou uma reunião em que também esteve presente a mãe de M. e logo se decidiu recorrer à GNR. No fim desse mês, a queixa já estava na PJ.

Segundo as inquirições feitas por esta força policial e consultadas pelo Observador no DIAP de Torres Vedras, os primeiros contactos via mensagem entre o professor e M. começaram em março, através do Instagram. M. tinha aulas com o professor na E,B 2,3 e na Academia de Música de Óbidos. Nas mensagens enviadas a partir do seu perfil profissional, chegou a comentar que um outro aluno estava com uma ereção na aula e disse a M. que devia criar uma página de OnlyFans. Noutros momentos, disse ter reparado que o próprio M. tinha uma ereção, relatou as suas próprias experiências sexuais e perguntou ao menor se estava a ver pornografia.

Na Páscoa, ofereceu uma pulseira e dois anéis a M. O aluno contou ainda que, mesmo que se comportasse mal, não era repreendido pelo professor nas aulas. E quase no fim do ano letivo, surgiu a proposta: o professor sugeriu que, se M. mandasse uma fotografia que o surpreendesse, lhe enviaria duas questões do teste. A imagem enviada pelo aluno mostrava-o em tronco nu e valeu-lhe as respostas das notas musicais com que completar o ditado melódico. Mais tarde, o professor perguntou quando é que M. lhe enviava uma nude, e garantiu que poderia pagar bem. Às autoridades, M. negou a existência de quaisquer contactos físicos com o professor, que chegou a dar-lhe boleia até casa: porém, relata o rapaz, só lhe perguntou por namoradas.

O professor não sabia, mas no verão de 2024 o cerco começou a apertar-se. A 11 de setembro, foi surpreendido quando o seu carro e a casa onde vive com a mãe foram alvo de buscas pela PJ, que lhe apreendem o iPhone XR. O que os inspetores descobriram no smartphone levou-os a mais uma vítima.

As boleias rumo ao descampado

F. tinha cerca de 13 anos quando recebeu as primeiras mensagens, logo depois de se juntar a uma banda filarmónica e quando era aluno da E,B 2,3 João das Regras. O professor, que dizia ser gay, perguntava-lhe se ele gostava de raparigas. Mais tarde, F. mandou via Instagram fotografias dos seus órgãos sexuais ao professor, depois de o mesmo lhas ter pedido, e a masturbar-se. Por elas recebeu €20, dados em mão durante um ensaio da banda.