Miguel Morgado: "Gouveia e Melo seria a candidatura eanista do século XXI"

“Marcelo fica vinculado ao fracasso dos oito anos de Costa”

Nunca escondeu que não é exatamente o maior fã de Marcelo Rebelo de Sousa. Considera que o atual Presidente da República sairá pela porta pequena?

Perdeu uma grande oportunidade de deixar um legado histórico pelo qual sempre ansiou. Teve aquela experiência na presidência do PSD, que acabou da pior maneira. Julgo que essa desilusão esteve sempre à espera de uma redenção. E a oportunidade para essa redenção aparece em 2015. Julgou interpretar os tempos do país e acreditou que se fizesse uma magistratura de contraste com Cavaco Silva, que sai com baixos níveis de popularidade, se tornaria um Presidente notável. Que o futuro olharia em retrospetiva e diria: ‘Bem, este homem reinterpretou o que é chefia do Estado e reinterpretou a relação política de um líder com o seu povo’. Nos dois ou três primeiros anos, parecia que isso ia acontecer. Mas não preparou as bases para que, quando a situação se alterasse, quando houvesse decisões graves que teriam de ser tomadas, tudo isso não revelasse que tinha pés de barro.

Quando teve de ser mais interventivo.

Quando teve de apresentar-se em momentos que exigiriam autoridade, seriedade, integridade e até alguma frieza, Marcelo teve sempre aquela hesitação entre ser o Marcelo I e o Marcelo II. Além disso, achou que só poderia ser um Presidente notável se estivesse blindado e achou que estar blindado era ter o apoio do PS. Fez tudo para obter o apoio do PS — e conseguiu o apoio total de António Costa. Ficou vinculado ao fracasso que foram os oito anos do António Costa. Disso não se pode livrar. Quis comprar uma espécie de segurança. Comprou e pagou o preço. Tem de o pagar e está a pagar a prestações.

Reagiu à comunicação do primeiro-ministro sobre a segurança interna, falando em “surpresa” e “perplexidade”. Aquela declaração nos termos e nos moldes em que foi feita demonstra algum desnorte da parte do Governo?

Julgo que sim. Primeiro, exortaria o Governo e o primeiro-ministro a resistirem à tentação de supor que a comunicação faz milagres, que há uma espécie de arte que se for bem acertada e se for executada pelos melhores e mais caros profissionais do mercado, os erros não interessam e tudo se pode maquilhar. De facto, governações como a de Guterres, Sócrates e Costa em grande medida são isso. Mas a nossa estratégia não deve ser idêntica. Não estou a dizer que é isso que se está a passar; estou a dizer que exorto a não ceder a essa tentação. Em segundo lugar, após estes oito meses de Governo, tenho de reconhecer que há um problema político fundamental neste Governo: a ausência de sentido da sua própria governação. O Governo ainda não soube interpretar o seu exercício do poder como tendo um alcance além da mera preservação do poder.

Estavam preparados já para os seis meses até o Orçamento.

Temos que ser justos: têm uma maioria muito pequenina no Parlamento. Portanto, também não dá para pensar em grandes coisas. No entanto, parece-me que esse sentido histórico da ação política do Governo ainda não está definido na cabeça dos próprios. As eleições de 10 de março foram uma espécie de primeira volta de uma segunda volta que vamos ter em 2026, já com novo Presidente da República. Estão todos a preparar-se para essa segunda volta. A consistência deste Governo vai depender de se encontrar com inteligência e criatividade um sentido histórico. No fundo, perceber para que é que este Governo serve.

Por não ter encontrado ainda esse sentido histórico, este Governo ainda está a ser um Executivo de continuidade face ao último?

Pois. Existe uma espécie de inércia. Se não se encontra esse novo sentido histórico que justifica a ação governativa, se só se opta pela via mais fácil, pela sobrevivência no Parlamento, por passar as votações, desde logo Orçamento de Estado…

Pela paz social.

A paz social também. E para a paz social ainda há outro problema. A estratégia eleitoral de Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura é igual: é ver quem é que fica com os pensionistas ou com a maioria dos pensionistas. Há uma luta destes três partidos e vemos isso nesta votação a propósito do aumento das pensões, em que se julga que quem ficar com os pensionistas ganha, que quem ficar com os pensionistas, com a maioria dos pensionistas, garante poder, é governo. A partir daí, o que é que se pode fazer? Vamos imitar o governo de António Costa, que tentou seduzir, subornar, comprar os pensionistas em cada dia da sua ação?