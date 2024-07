Montenegro chega ao Estado da Nação em clima de aparentes tréguas

A pressão de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa tem mantido pressão para que Montenegro e Pedro Nuno Santos se entendam. Ainda esta terça-feira, o Presidente da República aproveitou a decisão da Comissão Política Nacional do PS para elogiar a “abertura ao diálogo com tempo por parte dos líderes e dos partidos”. Apesar de tudo, Marcelo pareceu sugerir nas entrelinhas de que não é exatamente adepto de um Governo em duodécimos — em 2021, foi precisamente o chumbo do Orçamento que motivou a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições.

Agora, Marcelo defende que é ainda mais importante aprovar o Orçamento do Estado, porque em 2021 “não havia guerra, não havia Médio Oriente, não havia imprevisibilidade das eleições americanas e agora há“. “Tudo o que dependa de nós que possa contribuir para aumentar a estabilidade é bom, tudo o que signifique não aumentar a estabilidade, é mau“, acrescentou Marcelo. Ou seja, não é exatamente claro o que faria Marcelo em caso de chumbo orçamental.

Tudo dependerá dos próximos meses, portanto. O debate do Estado da Nação permitirá perceber as estratégias que os três principais partidos desta equação — PSD, PS e Chega — vão assumir durante o verão. Previsivelmente, Luís Montenegro recordará todas conquistas que o Governo considera ter conseguido — os acordos com professores e forças de segurança, a localização do futuro aeroporto em Alcochete e os pacotes e para a saúde, imigração, corrupção ou habitação.

Paradoxalmente, as sondagens dão algum conforto a Montenegro e a Pedro Nuno Santos, o que pode ajudar a esvaziar o balão que vinha em crescendo até às europeias (que os socialistas ganharam). Se, por um lado, o PS continua a surgir ligeiramente à frente da Aliança Democrática, Montenegro tem conseguido bons indicadores de popularidade — superior aos de Marcelo, inclusive. Além disso, e de acordo os estudos de opinião mais recentes, a maioria dos inquiridos não quer eleições. Cereja no topo do bolo: o Chega parece estar em quebra, o que aconselha alguma cautela Ventura.

Apesar de tudo, o líder do Chega veio esta quarta-feira, já depois do psicodrama que o partido alimentou na Madeira, aumentar novamente a pressão sobre a AD, exigindo clarificação a Montenegro. “É impossível ter um orçamento que agrade ao Chega e ao PS. Ou o Governo opta por ir ao encontro das satisfações do PS, e isto significa impostos elevados, subsídios elevados, mais despesa e a contração da economia, em troca de uma subsidiação dessa economia ou opta por um modelo mais próximo do Chega, com menos impostos, um investimento público específico e selecionado e a promoção do crescimento económico, aliviando as famílias e as empresas da carga fiscal brutal”.

Tudo somado, Montenegro parece chega a este Estado da Nação em clima de aparentes tréguas e com um estado de graça que poucos antecipavam. No entanto, ninguém no Governo ignora que o processo orçamental pode resultar num caos político. Admitindo que PS e/ou Chega até permitem que o Orçamento do Estado passe na generalidade, os dois partidos podem perfeitamente desfigurar o documento através de votações cruzadas na discussão da especialidade, forçando Montenegro a executar um Orçamento que não é o dele, o que seria politicamente insustentável para a Aliança Democrática.

Como explicava o Observador ainda em junho, esse poderia ser um cenário-limite para Montenegro. “Se Orçamento ficar feito em retalhos, temos de ver o que fazemos na altura. Mas sim, pode não ser sustentável continuar”, ameaçava na altura um governante. Para já, é muito cedo para antecipar quais serão as próximas jogadas de Pedro Nuno e Ventura e até onde vai a real disponibilidade de Montenegro para ouvir e incorporar as propostas da oposição.