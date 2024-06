Governo acredita que Pedro Nuno não terá “coragem” de chumbar o Orçamento

O primeiro a piscar os olhos perde. E Luís Montenegro acredita que tem toda a vantagem do seu lado. Na ressaca de umas eleições europeias que trouxeram sinais importantes à navegação, e na antecâmara do início da discussão do próximo Orçamento do Estado para 2025, os sociais-democratas acreditam que o Governo já desarmadilhou a crise política que se colocava no horizonte. O núcleo duro do Executivo confia que Pedro Nuno Santos, apesar da ambiguidade que mantém em público, não terá “coragem” de chumbar o Orçamento. No limite, mesmo que o faça e provoque eleições antecipadas, assinalam, o desfecho ser-lhe-á favorável: a Aliança Democrática ganhará novas legislativas e crescerá nas urnas. E o socialista também sabe isso, acrescenta-se.

O cenário de eleições antecipadas não é aquele em que, pelo menos para já, a equipa de Montenegro está a trabalhar. “Pedro Nuno Santos não é suficientemente doido para isso”, argumenta um elemento do núcleo duro de Luís Montenegro. “Uma coisa é dar tiros para o ar, outra coisa é dar um tiro a sério. Pedro Nuno Santos não o fará”, acrescenta outro. “Se for racional, saberá que não tem condições para derrubar o Governo. Não tem qualquer indicador que lhe dê a perspetiva de ter uma maioria à esquerda. Não se derruba um governo minoritário para se formar outro governo minoritário mais frágil. Só nós cresceríamos”, nota um governante.

E esta é uma nuance importante. Como seria previsível, no discurso oficial e oficioso, ninguém assume o desejo de ir novamente a votos. “Da nossa parte, contamos com responsabilidade dos partidos da oposição seja a mesmo do Governo. Toda a gente percebe que o país não quer eleições, toda a gente percebe que o país precisa de um Orçamento do Estado e toda a gente já percebeu que o quadro político não se iria alterar muito com novas eleições”, garante ao Observador um destacado dirigente social-democrata. Mas – e aqui entra o ‘mas’ que vai andando pela cabeça dos elementos mais próximos de Montenegro –, se houver eleições a Aliança Democrática chamar-lhe-ia um figo.

“Tínhamos tudo para reforçar a votação”, assinala a mesma fonte. “Seria o melhor que nos poderia acontecer. Mas era mau para o país, naturalmente”, acrescenta outra fonte. No essencial, os sociais-democratas acreditam que, depois de um arranque assumidamente titubeante, o Governo ganhou iniciativa e está a vencer a batalha na opinião pública. Daí até vencer novamente (e por mais) umas eventuais legislativas, seria um passo — tanto mais que, segundo a tradição política portuguesa, qualquer incumbente é favorito em eleições e qualquer partido que provoque uma crise é penalizado, dois fatores que duplicam as chances de Montenegro em caso de eleições antecipadas.

A fúria legislativa — o Executivo tem apresentado um plano praticamente todas as semanas, esta quinta-feira foi contra a corrupção — vai sendo usada para dar uns ares de fazedor a Montenegro, que mantém a estratégia que escolheu para este seu novo ciclo: expôr-se pouco, falar quase exclusivamente sobre as iniciativas do Governo e nada sobre as polémicas do dia, e centralizar muito a comunicação, acabando por estar na primeira linha mediática de todas as iniciativas do Executivo. Tudo isto pensado para alimentar a narrativa de que está empenhado em resolver os problemas do país — e rápido.

“Estamos muito otimistas. Encontrámos o ritmo e estamos claramente a exceder as expectativas. E não vamos parar”, resume ao Observador uma fonte do Executivo. Na linha do que disse ao Expresso, ainda durante as europeias, um desafiador António Leitão Amaro, ministro da Presidência. “Quem acha que o Governo está a governar com muita intensidade e com muito espírito reformista, esperem que vem aí mais”, prometeu o governante em entrevista ao Expresso.

Em paralelo, e apesar das pequenas conquistas que vão somando no Parlamento, é convicção da equipa social-democrata de que Pedro Nuno Santos não está a conseguir encontrar uma narrativa sólida o suficiente para disputar eleições a curto prazo. “Existe alguma desorientação do lado do PS e isso ajuda-nos, claro. Tão depressa nos acusam de não fazer nada, como agora dizem que estamos a fazer muita coisa. Ainda não encontraram o registo”, comenta com o Observador um elemento do núcleo mais próximo de Montenegro.