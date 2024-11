Montenegro segura Margarida Blasco. Remodelação não está em cima da mesa

De pedra e cal. Apesar da sucessão de polémicas e de embaraços, Luís Montenegro não faz tenção de afastar Margarida Blasco. No Governo, reconhece-se que a ministra da Administração Interna tem dado alguns sinais de “desgaste”, que tem óbvias dificuldades de “comunicação” e que tem demonstrado a “insegurança” própria de quem não está habituada a estar no combate político. Mas remodelar agora não é sequer opção. “Problema de comunicação? Era pior se tivesse um problema de competência, algo que manifestamente não acontece”, remata ao Observador fonte do núcleo duro do primeiro-ministro.

Completamente excluída está, por isso, a hipótese de Blasco receber um convite para sair numa eventual remodelação governamental. “Impensável. O primeiro-ministro não a deixa cair. Vai segurar até ao fim”, assegura um elemento do Executivo da Aliança Democrática. “Qualquer conversa sobre remodelação é intrigalhada. Não está nos planos, nem vai acontecer”, garante outro colega do Conselho de Ministros. “Afastar a ministra não resolveria nada e só seria fragilizar o Governo. Não vai acontecer”, sintetiza fonte governamental.

Apesar das palavras de solidariedade para com a colega do Governo, que vão tendo reverberações também a partir do partido e da bancada parlamentar do PSD, ninguém, nem mesmo a equipa mais próxima de Luís Montenegro, ignora que a mais recente polémica de Margarida Blasco não é um simples embaraço; “foi um monumental tiro no pé”, concede ao Observador um elemento do Executivo liderado por Luís Montenegro.

Ao sugerir — como sugeriu — que a questão da greve nas forças de segurança poderia ser revisitada em futuras negociações com os representantes sindicais da PSP, a ministra acabou por inflamar um setor que o Governo tenta a todo custo apaziguar e, pior, entrou em manifesta contradição com aquilo que o próprio Luís Montenegro tinha dito sobre o tema durante a campanha eleitoral — o agora primeiro-ministro chamou-lhe mesmo uma ideia “completamente errada” e uma “irresponsabilidade“.

Com horror a grandes improvisos e fugas ao guião, as declarações de Blasco, no domingo, apanharam de surpresa Luís Montenegro e restante núcleo de coordenação política do Governo. Durante um par de horas, fontes do Ministério da Administração Interna foram tentando contextualizar as declarações da ministra, dizendo que era apenas uma manifestação de abertura para o diálogo e para a reflexão, como se exige a quem está de boa-fé nas negociações, mas que o direito à greve na PSP não estava, nem está nos planos do Executivo.

Apesar das respostas oficiosas, a coisa ganhou tal dimensão (chegou a ser celebrada pelos sindicatos como um avanço considerável e surpreendente) que era preciso matar o assunto. À noite, o gabinete de Blasco enviava um comunicado às redações onde se esclarecia que o direito à greve não estará em discussão nas negociações com as polícias. Os termos da nota enviada para a comunicação social não terão sido do agrado da ministra, avança esta terça-feira o Diário de Notícias. Segundo aquele jornal, Margarida Blasco terá sido surpreendida pela nota e ter-se-á sentido “desautorizada” pela equipa de coordenação política do Governo, ajudando a piorar uma situação que já não era fácil.

Existe quem, no Executivo, negue qualquer por completo mal-estar entre Ministérios e recorde que a resposta oficial foi coordenada entre os gabinetes da ministra da Administração Interna e da Presidência, liderado por António Leitão Amaro, pelo que não havia forma de a governante ser apanhada em contra-pé. Seja como for, a ordem é clara: depois do golpe auto-infligido, é urgente enterrar o assunto e seguir em frente, sem alimentar mais dramas.

Aliás, quem com Blasco trabalha de perto no Conselho de Ministro não lhe regateia elogios no plano técnico e na capacidade de preparação. Todavia, existe quem reconheça que a ministra dá alguns sinais de algum “desgaste” depois de sete primeiros meses de grande intensidade, numa pasta historicamente muito difícil para todos os que a lideram, e que se torna ainda mais pesada para quem não tem experiência política, como é o caso de Margarida Blasco. “É evidente que há um problema de comunicação. Não existe isso de ser ministro e não saber comunicar. É preciso evitar que se repita”, concede um elemento da equipa de Luís Montenegro.

Do ponto de vista do ciclo político, também não faria grande sentido avançar com uma remodelação governamental neste momento ou imediatamente a seguir ao Orçamento do Estado. Primeiro, não há sinais de que o clima político vá melhorar até às eleições autárquicas, agendadas para setembro de 2025. Logo, e a menos que aconteça algo de extraordinariamente grave ou gritante, mudar de peças agora incentivaria a prática de tiro ao boneco por parte da oposição e teria efeitos contraproducentes, queimando ministros atrás de ministros. Haverá um tempo para repensar o atual elenco governamental, mas este, garantem ao Observador três elementos da equipa de Montenegro, não é seguramente o momento.