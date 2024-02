Sem “motivação para trabalhar” e sem “diretrizes” sobre os próximos passos. Há uma semana que a Farfetch está como que em suspenso e com um ambiente “péssimo”, relatam alguns trabalhadores ao Observador.

“Neste momento pouca gente está de facto a trabalhar, as equipas entraram em caos e desorganização”, diz uma das pessoas afetadas pelos cortes na plataforma de comércio eletrónico de luxo, que no fim de janeiro passou para as mãos da sul-coreana Coupang. Os três meses de incerteza e “desgaste mental” sobre o futuro da empresa culminaram na oficialização de despedimentos, que estarão a afetar particularmente a área Farfetch Platform Solutions (FPS), que trabalha em soluções tecnológicas para outras empresas e que estará a ser “desmantelada aos poucos”.

Esta sexta-feira, 23 de fevereiro, termina o prazo dado há uma semana aos funcionários na lista de dispensas, a quem foi colocada a opção de assinar um acordo de saída (sem acesso a subsídio de desemprego) ou o despedimento coletivo. Os critérios de seleção de quem fica e quem sai “não são claros”, pelo menos para os funcionários.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.