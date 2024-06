"No dia em que o André sair, Chega passará para um ou dois deputados"

É apontado recorrentemente como o rosto da oposição a André Ventura, mas jura absoluta lealdade ao líder. Por ele têm passado todas as notícias que dão conta do desconforto interno que existe em relação ao resultado do partido, mas nega ter um dedo que seja nessas queixas e garante que a responsabilidade pelo resultado menos conseguido é de todos. Domina uma parte substancial do aparelho do Chega, mas diz que nunca contribuirá para derrubar o líder e assegura que jamais será candidato à presidência do partido.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Bruno Nunes garante que, apesar das notícias que o dão como líder da fação interna que se opõe ao presidente do partido, está completamente alinhado com André Ventura. Agora e sempre. “Estarei no partido Chega enquanto André Ventura estiver; no dia que o André sair, eu sairei. E não faz sentido haver outro líder nos próximos 15 a 20 anos.”

Apesar de tudo, o deputado do Chega reconhece que, apesar de existirem algumas explicações possíveis, o resultado nas europeias não foi exatamente positivo. Mas recusa a apontar o dedo exclusivamente a André Ventura ou António Tânger Corrêa. “É responsabilidade de todos. Há a responsabilidade de André Ventura, a responsabilidade da direção nacional, a responsabilidade de todos os deputados, a responsabilidade de todos os militantes”, diz,

Sobre os próximos meses, Bruno Nunes garante que o Chega não ficará condicionado pelo tropeção nas europeias e que se tiver de chumbar o Orçamento do Estado, mesmo que isso provoque novas eleições, assim o fará. “Não conhecemos ainda o Orçamento, não sabemos se Luís Montenegro mantém o ‘não é não’, se vai manter este muro que já se percebeu que não dará bom resultado para a política portuguesa.”

“Montenegro está a fazer governação de campanha eleitoral constante”

O balde de água fria com que o Chega levou nas eleições europeias deve fazer o partido repensar a sua estratégia? Por exemplo: o partido está agora obrigado a aprovar o Orçamento do Estado do Governo?

Acho que não há balde de água fria. Passámos de zero para dois deputados. Tínhamos claramente dito que queríamos ganhar as eleições. Portanto, não é de maneira nenhuma o resultado que queríamos, não era o resultado expectável. Existem diversos fatores que devemos analisar, mas não vamos misturar os assuntos com a questão do Orçamento do Estado. Não conhecemos ainda o Orçamento, não sabemos se Luís Montenegro mantém o ‘não é não’, se vai manter este muro que já se percebeu que não dará bom resultado para a política portuguesa. Não vamos achar que o resultado menos positivo que tivemos nas eleições europeias terá como consequência a obrigatoriedade de aprovar um Orçamento do Estado.

Portanto, mesmo com este resultado menos positivo, o Chega não se sente condicionado nem obrigado a aprovar o Orçamento do Estado? Mesmo que isso signifique que haja de facto eleições? O Chega não tem medo de perder deputados?

Temos de olhar para os resultados. Por exemplo, nas legislativas ganhámos dois círculos eleitorais que desta vez tiveram uma taxa de abstenção elevadíssima. Percebemos que existe, e não vou com isto tentar justificar ou dizer que o facto disto que eu vou dizer ter acontecido, que foi limitador à eleição de mais deputados, mas, no entanto, foi claramente uma consequência, ou teve consequência na abstenção. O Chega foi claramente prejudicado pela abstenção. Uma das grandes subidas do Chega passava por irmos buscar os descontentes, aqueles que já não acreditavam na política, aqueles que estavam afastados ou que já não votavam por algum motivo. Nas legislativas, a descida da abstenção teve uma consequência direta na subida que nos levou aos 50 deputados.

Se o Chega forçar ou for corresponsável por uma crise política, não corre o risco de ser penalizado por esses mesmos eleitores que estão ou podem estar cansados de sucessivas eleições?

O Chega desde que nasceu nunca foi pelos votos. A nossa preocupação nunca foram os votos. Se fosse pelos votos não teríamos apresentado moções de censura como apresentámos, não tomávamos algumas propostas como sendo bandeiras importantes neste momento porque considerarmos que deveria existir estabilidade governativa e não devíamos abalar o governo. Aquilo que pretendemos é estabilidade para o povo português. Não queremos andar de eleições de seis em seis meses. Portanto, a pergunta tem que ser feita ao contrário: o PSD está disposto a mergulhar uma vez mais o país numa convulsão política? O que é que faz Luís Montenegro? Vai continuar a fazer a governação de campanha eleitoral constante, que foi o que fez durante a campanha para as europeias para tentar ganhar eleições e não para governar o país? Ou quer de facto sentar e ser responsável pela gestão do país, olhando para o Orçamento do próximo ano com abertura para o diálogo? E não vale a pena dizer que estão abertos ao diálogo, mas depois o diálogo não existe.

A nova composição parlamentar tem permitido que os votos cruzados do PS e do Chega aprovem determinadas medidas contra a vontade do próprio Governo. Mesmo que involuntariamente, aparecer ao lado do PS na fotografia não está a prejudicar o partido do ponto de vista da perceção que tem junto do eleitorado?

Volto a dizer: nunca governámos ou governaríamos por uma questão de perceção de votos. As propostas que aprovámos [com o PS] estavam escritas no nosso programa eleitoral.Não há qualquer associação ao PS. No passado, aprovámos propostas do Bloco, do PCP, do Livre e do PAN. Há uma questão que é clara: somos quem mais tenta mais abolir a questão do socialismo em Portugal.