Ninguém sabia bem o que esperar quando Erling Haaland deixou o Borussia Dortmund para assinar pelo Manchester City. Já todos sabíamos que o avançado norueguês era uma máquina de fazer golos, é certo. Mas seria uma máquina de fazer golos na Premier League, com Pep Guardiola, a lutar pela Liga dos Campeões? As dúvidas eram manifestamente exageradas.

A cerca de um mês do fim da temporada, com a grande possibilidade de se sagrar campeão inglês, na final da Taça de Inglaterra e nas meias-finais da Champions, Haaland está a ter um ano de estreia de absoluto sonho no Manchester City. O jovem jogador já quebrou os principais registos de golos na Premier League, ultrapassando Salah, Andy Cole e Alan Shearer, e também já atingiu a fasquia dos 50 golos em todas as competições que até aqui pertencia apenas a Ronaldo, Messi e poucos mais.

Dono de um físico impressionante, entre a agilidade, a velocidade e o poderio que ostenta com 1,94 metros e 88 quilos, Haaland tem alguns segredos – desde a alimentação à forma como leva a vida, colocando sempre o corpo e o bem estar à frente de tudo o resto. Ainda assim, mantém hábitos de miúdo, entre a lasanha do pai e a PlayStation para relaxar, e não deixa de ser um adulto com cara de bebé que é um dos grandes fenómenos das últimas décadas do futebol internacional.

