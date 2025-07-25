O fim do mistério dos alunos sem aulas e os investimentos em Ciência. As promessas de Fernando Alexandre para o próximo ano letivo

Foi a auditoria ao número de alunos sem aulas no passado ano letivo e o “corte” do financiamento das Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UID) com avaliação “Muito Bom” que levaram o ministro da Educação, Ciência e Inovação à Sala do Senado da Assembleia da República esta sexta-feira. No entanto, os vários deputados da Comissão de Educação e Ciência aproveitaram a presença de Fernando Alexandre para tocar noutros temas que têm estado no topo da agenda mediática — em particular, as questões em torno da disciplina de Cidadania.

A audição sobre o tema dos alunos sem professores a pelo menos uma disciplina no ano letivo de 2024/25 foi requerida pelo Chega, enquanto a Iniciativa Liberal (IL) fez também um requerimento no mesmo sentido, mas mais focado para as conclusões da auditoria. A pedido do PS, foi aprovada uma segunda ronda de questões sobre a questão dos centros de investigação que foi noticiada pelo Observador em meados do mês de maio, abrindo as portas para a discussão do plano de trabalhos do Governo para o setor da Ciência.

Pelo meio (e também no final) destes trabalhos — que duraram cerca de quatro horas —, houve ainda tempo para abordar o tema da Educação Sexual nas escolas, depois de o ministro ter dado a conhecer a estratégia do Executivo de Luís Montenegro para a unidade curricular de Cidadania neste próximo ano letivo. Foi Paulo Núncio, o único representante do CDS-PP nesta comissão, quem introduziu o tema na sua primeira — e única — intervenção. Num tom de concordância e mostrando estar alinhado com o plano do Governo, o deputado democrata-cristão plantou uma semente que havia de ser colhida com uma grande confusão no parte final da reunião.

“Se dependesse apenas da Cidadania, a educação para a sexualidade seria um desastre”

Foi precisamente quando os deputados apresentavam as suas questões ao ministro Fernando Alexandre que o tema voltou a surgir: quando a deputada Filipa Pinto, do Livre, tocou no tema e questionou diretamente o governante sobre se este se sentia “confortável a ficar na história como o ministro que retirou a educação sexual” do currículo da disciplina de Cidadania. A resposta não veio do ministro, mas sim do deputado do Chega Nuno Gabriel, que aproveitou a sua intervenção para criticar a posição do Livre sobre o tema.

“Arranje lá um quarto e faça aquilo que quiser”, atirou. A intervenção suscitou um coro de apoios para com a deputada Filipa Pinto, que por sua vez apelou à mesa por uma menor tolerância com este tipo de linguagem. Reposta a ordem na Comissão, (quase) todos os partidos atiraram ao plano anunciado pelo ministro esta semana.

Na reação, Fernando Alexandre admitiu ter ficado “surpreendido” com a receção pública da estratégia definida para o currículo de Cidadania — não só na Sala do Senado, mas nas opiniões partilhadas por todo o país. Uma das conclusões a que o ministro chegou ao fim destes dias foi que tanto à esquerda como à direita, ninguém entendeu realmente o que consta no plano do Governo. “Todas as intervenções revelam que se atribui uma importância à disciplina em determinadas matérias, como a educação sexual e a identidade de género. Parece que a educação destes temas cai apenas nesta disciplina”, começou por dizer o ministro.

“Se dependesse apenas da Cidadania, a educação para a sexualidade seria um desastre. Um desastre”, reforçou Fernando Alexandre, ao mesmo tempo que reconhecia a relevância da disciplina, “sobretudo nas dimensões de cidadania”. Nesta linha de pensamento, o ministro acusou os deputados de “desconhecer totalmente o que se faz na escola” e de “má fé” na promoção deste debate público.

Sobre a disciplina em si, o ministro da Educação refere que até ter tomado a pasta, Cidadania era uma disciplina que “não era estruturada”, composta apenas por guias, mas assegura que estes “vão terminar” depois da apresentação da estratégia do Governo para a disciplina. “Vamos resolver de uma vez por todas”, acrescenta, referindo ter como base a educação “pelo respeito e pela diferença”.

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“Saber que não sabemos é passo fundamental.” Ministro garante que vai saber número de alunos sem aulas em 2026

Apesar de ser o tema mais polarizado, não foi com a Cidadania que a audição arrancou — o tema central era mesmo o número de alunos sem aulas no último ano letivo. E Maria José Aguiar, do Chega, começou com uma “nota negativa” a Fernando Alexandre nessa matéria.

“A Escola Pública tornou-se numa frase incompleta”, continuou a deputada, acrescentando que “temos uma escola onde o professor — quando existe — é apenas explorado”, tocando, também, no tema da “necessária” valorização da carreira docente, em que acusa o atual Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) de inação e de tornar os professores no “parente pobre da função pública”.

O tema da auditoria da KPMG, que foi solicitada pelo MECI em novembro passado para perceber exatamente quantos alunos em território nacional não tiveram aulas a pelo menos uma disciplina durante o ano, de uma forma pormenorizada e afunilada para tentar compreender turma a turma, escola a escola e agrupamento a agrupamento, os problemas relacionados com a falta de professores. Os resultados desta auditoria externa, de acordo com o deputado do Chega Rui Cardoso, foram “manifestamente pífios”.

Angélique Da Teresa, a única deputada liberal presente na Comissão de Educação e Ciência, questionou Fernando Alexandre sobre “como é possível construir políticas públicas” sem se saber o número total de alunos sem aulas — ou, sequer, uma estimativa dos estudantes nestas condições. Angélique Da Teresa puxou mesmo dos números apontados pela Fenprof — que indica que cerca de 1,4 milhões de alunos não tiveram aulas a pelo menos uma disciplina ao longo de todo o ano letivo.

A “falar como mãe”, a deputada da IL quis saber como vai Fernando Alexandre conseguir garantir que 2026 seja o último ano letivo em que não se saiba o número de alunos sem aulas. Depois de uma auditoria sem resultado claros, o ministro arriscou nova data: “Em 2025/26 vamos saber [o número de alunos sem aulas]”. Não tendo obtido números conclusivos, o ministro consegue ver alguma positividade na auditoria realizada às escolas do país: “Saber que não sabemos é um passo fundamental para resolver o problema”.