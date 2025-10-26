O humor, o cinema, a família e os amigos que ajudaram Carlos a recuperar do AVC

Maria José e Carlos Teófilo casaram há 51 anos. Uma vida de plena compatibilidade, já que a extravagância dele contrabalança bem a sensatez e o recato dela. A 26 de Janeiro de 2023, manhã cedo, ainda ela estava deitada, Carlos desceu para preparar o saco para levar à natação, que praticava todos os dias. “Subiu as escadas e veio dizer-me que não estava bem, que precisava de ir ao hospital, porque tinha falta de equilíbrio.”

Quando Maria José se vestiu e desceu para o acompanhar, já ele estava no carro. Levou-o à urgência do Hospital de Nossa Senhora da Assunção, em Seia, e foi nessa altura que se apercebeu do desequilíbrio muito pronunciado. “Ele ia caindo.”

O médico de serviço achou por bem enviar Carlos Teófilo para o Hospital Sousa Martins, na Guarda. Aí, o diagnóstico não foi conclusivo (apesar de uma TAC), e Maria José viu o marido ser reencaminhado de novo para Seia. “Era ainda o mesmo médico que estava de serviço, e em boa hora entendeu enviar o meu marido para Coimbra. Lá fez uma TAC com contraste e percebeu-se que era um AVC”. Tinham passado demasiadas horas.

“No período de mais de um mês em que ele esteve internado, fui eu que controlei todas as visitas. Ainda tínhamos regras que ficaram do tempo da Covid, só podia ir uma pessoa de cada vez, mas acabavam por ir duas”, conta Maria José. Mais de 100 km separam Seia de Coimbra, uma hora e meia de viagem. “Surpreendo-me comigo mesma, como é que eu consegui gerir as visitas todas”, diz ao Observador. Porém, o tempo mais difícil estaria por vir: o período de convalescença na UCCI. As regras de uma unidade de saúde como aquela eram demasiado apertadas para um espírito livre como o de Carlos. “Para mim não foi uma fase fácil, aquela em que ele estava ainda na cadeira de rodas”, recorda Maria José, que também já passara dos 70 anos e lida com algumas mazelas, nomeadamente nos joelhos. “O meu marido lutou muito contra as incapacidades”, sublinha, apontando a força de vontade com que se dedicou à fisioterapia, passando rapidamente da cadeira de rodas para o andarilho, para as canadianas, e depois finalmente sem nada.

“Ele tinha tal força de vontade que nunca foi preciso ajudá-lo a vestir, por exemplo”, recorda. Mas de permeio, Maria José apanhou alguns sustos com o marido, como naquele dia em que insistiu nadar, na piscina de uma amiga, por sinal, médica. A destreza física de Carlos estava ainda muito comprometida. E foi um momento dramático, pois “ele não conseguia mexer-se, sair da água, e ninguém sabia nadar bem… Felizmente deu uma pancada com o pé na beira da piscina e começou a nadar, e conseguiu sair, com a nossa ajuda”.

Os amigos foram “fundamentais”, reconhece Maria José, quando olha para todo o processo. Ainda hoje são, na verdade, já que os filhos e netos moram longe.