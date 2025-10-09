O (pouco) que traz a proposta de Orçamento de 2026 para as empresas

Depois de um orçamento para 2025 marcado pela batalha em torno de um ponto percentual do IRC, este ano o Governo não correu os mesmos riscos. A descida do IRC é um diploma autónomo que está em discussão no parlamento. Foi aprovada na generalidade a meio de setembro, aguardando o resultado da discussão na especialidade.

Em causa está a “redução já iniciada em 2025, com a alteração da taxa de IRC de 21% para 20%”, e que visa reduzir a taxa de IRC para 17% em 2028, ao ritmo de um ponto percentual ao ano. Ao mesmo tempo, aplica-se uma taxa de 15% para os primeiros 50 mil euros de lucro das micro, pequenas e médias empresas (PME) em 2026.

Num orçamento que não traz, no geral, grandes novidades para as empresas, há desde logo uma para a banca: o fim do adicional de solidariedade, que tem o selo do Tribunal Constitucional. Veja aqui as principais medidas com que as empresas vão poder contar em 2026.

Receita com IRC deverá diminuir com descida do imposto

A descida progressiva do IRC até ao fim da legislatura é uma meta do Governo que ficou de fora do Orçamento do Estado. O debate decorre no parlamento, à margem do OE. A proposta aprovada na generalidade prevê uma descida da taxa para 19% em 2026, 18% em 2027 e 17% em 2028. Às pequenas e médias empresas será aplicada uma taxa de 15% nos primeiros 50 mil euros em 2026.

A descida do IRC para as empresas já começou este ano, após o parlamento ter aprovado a baixa de 21% para 20%. Essa mexida vai ter impacto na liquidação do IRC de 2026.

“No que respeita ao IRC, estima-se que o valor da receita fiscal, em 2026, diminua em 199 milhões de euros face à execução estimada para 2025, ascendendo a 9.532 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 2%. Esta evolução da receita de IRC reflete a diminuição de um ponto percentual da taxa de IRC”, lê-se no relatório do OE.

Como já se sabia, e como confirma o Governo na tabela que sintetiza as principais medidas de política orçamental com impacto em 2026, o Executivo prescinde de 300 milhões de euros com a baixa de um ponto percentual no IRC.

Prémios de produtividade isentos até 6%

Os trabalhadores que recebam prémios de produtividade, desempenho, participações nos lucros e gratificações de balanço vão continuar isentos de IRS, “até ao limite de 6% da retribuição base anual do trabalhador”, mas apenas se a entidade patronal tiver “efetuado um aumento salarial elegível”, o que deverá ser no mínimo, de 4,6%, uma redução face aos 4,7% em vigor este ano.

Incentivo à valorização salarial no IRC para aumentos de 4,6%

O incentivo em sede de IRC para as empresas que valorizem os salários será dado a quem aumente as remunerações em 4,6% em 2026, face aos 4,7% em vigor este ano. É uma alteração face ao que está em vigor, para adequar o incentivo ao que está acordado em sede de concertação social.

Governo não mexe na derrama estadual

O debate do IRC, em setembro, Chega e IL desafiaram o ministro das Finanças a acompanhar a descida do IRC com um corte na derrama estadual. Miranda Sarmento não se comprometeu com essa descida e, de facto, não há vislumbre da derrama na proposta do OE para 2026.

“Mais à frente“, prometeu o ministro das Finanças nesse debate em setembro. O Chega queria uma descida da taxa do primeiro escalão da derrama estadual, que está nos 3%, enquanto a IL defendia a sua eliminação.

A derrama estadual é paga por empresas com lucros acima dos 1,5 milhões de euros. “Ao baixar a taxa normal, a derrama estadual também desce por esse efeito”, sublinhou então o ministro das Finanças.

Acaba o adicional de solidariedade à banca, mas Governo quer “revisitar” o tema

A grande novidade para o próximo ano nas contribuições extraordinárias foi ditada pelo Tribunal Constitucional. Vai cair a cobrança do imposto chamado “adicional de solidariedade” cobrado à banca nos últimos cinco anos (desde a pandemia de Covid-19). Era uma consequência esperada, visto que o Tribunal Constitucional considerou o imposto inconstitucional.