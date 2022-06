O regresso de quem fugiu da guerra: "Por melhor que seja outro país, nada substitui a nossa casa"

Registos diferentes tem o Governo ucraniano que, através do seu ministro da Administração Interna, Victor Andrusiv, adiantou esta segunda-feira que perto de 60% dos ucranianos que deixaram o país desde que Putin enviou as tropas russas para a Ucrânia já regressaram. Através do Telegram, o ministro referiu que, “em muitos casos, é preciso alugar casas caras, viver em ginásios, ou algo semelhante”, o que faz com que as pessoas queiram voltar.

O ACNUR, que tem apoiado quem foge da guerra desde o primeiro dia, explica que têm sido registados “mais movimentos pendulares, em que as pessoas vão e voltam através da fronteira com a Ucrânia por várias razões, incluindo visitas a familiares, verificar as suas propriedades ou regressar aos seus empregos”.

Estas três razões indicadas pelo Alto Comissariado são exatamente as mesmas que Dasha enumera quando tenta explicar o que a fez voltar a um sítio onde os bombardeamentos são uma possibilidade e a segurança não é garantida. O namorado, o pai e a irmã ficaram na Ucrânia quando conseguiu convencer a mãe a viajar com ela até Portugal. Dasha regressou recentemente à Ucrânia, e está de volta a Ivano-Frankivsk, enquanto o resto da família vive em Dnipro, cidade que fica praticamente no centro da Ucrânia, a pouco mais de 80 quilómetros de Zaporíjia e que tem sido palco de vários bombardeamentos russos. “Quando começou a guerra, ligava à minha mãe todos os dias, durante três semanas, e dizia ‘Mãe, por favor, arruma as tuas roupas e vem ter comigo’.”

O namorado e o pai (um com 23 anos de idade, o outro com 53) não foram autorizados a sair do país. A lei marcial em vigor desde fevereiro proíbe a saída de homens entre os 18 e os 60 anos, uma vez que podem ser chamados para combater. Até agora, nenhum deles vestiu o uniforme militar – o pai continua a trabalhar como segurança e o namorado como fotógrafo freelancer. Já a irmã não quis abandonar o namorado e a sua casa, apesar de reconhecer que este não é um sítio seguro.

As dificuldades de integração

Quando passou um mês da sua estadia em Portugal, Dasha decidiu que queria regressar ao seu país. Planeou a viagem com outra jovem que conheceu na Polónia, quando estava à espera do autocarro para Portugal e que também quis voltar – neste caso para Kiev, a capital ucraniana.

Apesar de ter gostado de Portugal, a jovem reconhece que uma das dificuldades, além de recomeçar uma vida a partir do zero, é encontrar trabalho na sua área. “Sou professora de ioga e sou fotógrafa. Eu e a minha mãe tínhamos trabalho, mas era numa quinta e esse trabalho não é para mim, é muito difícil. Trabalhei durante três dias e achei que era demasiado para mim”, contou.