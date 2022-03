Reportagem. Uma noite com uma família que fugiu de Kiev

Maria já o tinha destacado à tarde, em conversa com o Observador, o que a fez ir buscar uma relíquia de família a um armário alto da cozinha: “Este prato é de 1937, sobreviveu à II Guerra Mundial”, contara, segurando com cuidado na loiça branca já lascada. Pouco depois, Mykhailo — um auto-denonimado “verdadeiro cossaco” — havia irrompido pelo corredor adentro, em tronco nu, para mostrar o cinto de cabedal feito por si que trazia à cintura. Era um cheres tipicamente Hutsul, o grupo étnico de que Mykhailo descende, bem como o bartka (machado adornado com pedras) que retirou de um cabide para mostrar.

Ao jantar, entre uma fatia de salo e uma garfada de holubtsi, Mykhailo continua a sua empreitada de comprovar que o nacionalismo ucraniano está vivo naquela casa. “Taras Schevchenko!”, grita, enunciando o nome do escritor mais famoso do país e apontando para um dos livros do autor, que está atrás da mesa. “É uma inspiração para o meu bigode”, acrescenta, colocando ao lado do rosto a capa do livro, que tem uma ilustração de Schevchenko com um bigode farfalhudo — mas ainda assim mais comedido do que o de Mykhailo. Uma gargalhada geral volta a estalar à mesa.

“Slava Ukraini! Amo-vos muito” antes de deitar

À medida que a refeição se encaminha para o fim e se começam a levantar os pratos, porém, o tom das conversas vai baixando de volume. Aproximam-se as 22h e não tarda que as luzes tenham de ser apagadas. Oleh parte entretanto, para ir dormir a casa da namorada. Sasha e Oryana são chamados novamente para a cozinha, onde vão comer um pouco de papa antes de dormir, dada pela avó. Svitlana abre o computador para ver uma receita de pão com sementes de linho e de sésamo: “Vou fazer agora, para termos pão fresco amanhã”, anuncia.

Chegadas as 22h em ponto, Mykhailo e Mykola começam a apagar todas as luzes do teto. Ficam apenas ligados candeeiros mais pequenos, com o foco de luz abafado por tiras de papel. Na cozinha, Svitlana vai trabalhando o pão apenas com as luzes da bancada e do forno. Interrompe a tarefa apenas para ir ajudar Sasha e Oryana a lavarem os dentes antes de deitar. “Vá lá, Sasha, não faças parvoíces”, pede ao filho, enquanto este faz caretas ao espelho.