Com o arranque do novo ano, a pressão aperta para o príncipe André que, esta semana, vai tentar evitar um julgamento público tendo em conta as alegações de que abusou sexualmente de uma jovem de 17 anos traficada por Jeffrey Epstein. Esta segunda-feira, um acordo confidencial de 2009 estabelecido entre Esptein e a alegada vítima será tornado público por um juiz de Nova Iorque, um dia antes de uma importante audiência, na qual o advogado do príncipe — Andrew Brettler — tentará persuadir o juiz a rejeitar o caso.

De acordo com o The Telegraph, o acordo que Virginia Giuffre fez com Epstein não descarta explicitamente uma ação legal contra a realeza. É esperado que Andrew Brettler argumente que o acordo feito, pelo qual a alegada vítima terá recebido cerca de 2 milhões de libras, liberta o príncipe do processo. No entanto, o documento não cita o nome do duque de York e contém apenas referências amplas aos associados de Epstein.

A audiência remota é atualmente a única hipótese que o príncipe tem de ver o caso ser arquivado. Caso isso não aconteça, o filho de Isabel II poderá enfrentar um longo processo de deposição e a credibilidade da família real britânica poderá tremer, sobretudo após a condenação de Ghislaine Maxwell. Segundo a acusação, o príncipe abusou de Virginia Giuffre quando esta era menor de idade e, numa ocasião, o abuso aconteceu em Londres, na casa de Maxwell. O duque de York terá ainda abusado sexualmente de Giuffre na mansão de Epstein em Nova Iorque, bem como numa ilha particular do norte-americano que morreu na prisão, nas Ilhas Virgens.

Ainda na semana passada, a equipa jurídica do príncipe sofreu um revés, quando foi negado um pedido para suspender o processo para que a defesa pudesse investigar o status de residência de Giuffre por esta viver na Austrália e não nos EUA.

Este domingo à noite, um veterano dos “Grenadier Guards” (Guardas Granadeiros) tornou-se no primeiro a defender publicamente a renúncia do príncipe enquanto coronel do respetivo regimento — uma posição assumida em 2017. De acordo com o The Times, crescem os pedidos para que André desista dos seus títulos militares após a condenação de Maxwell por tráfico sexual infantil.

“Ao poder manter o seu papel enquanto coronel dos Guardas Granadeiros e os outros títulos militares, o príncipe André vai manchar a orgulhosa história do regimento e vai desvalorizar o trabalho árduo das gerações passadas e futuras de Granadeiros. Ele deve renunciar imediatamente”, disse o veterano Julian Perreira ao The Times. O mesmo jornal lembra que o duque detém nove títulos militares, os quais apenas podem ser retirados a mando da rainha.

Também no domingo, o The Sunday Times noticiou que membros ligados ao palácio terão discutido planos para pedir ao príncipe para deixar de usar o título caso saía vencido do processo movido por Giuffre. Entretanto, de acordo com o The Guardian, o Palácio de Buckingham reagiu e negou os relatos, classificando-os de “especulação desinformada”.