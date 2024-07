Os quatro grandes danos das redes sociais e dos ecrãs sobre as crianças e os adolescentes

A passagem de uma “infância baseada na brincadeira” para uma “infância baseada no telemóvel” teve efeitos desastrosos. Quem o diz é o psicólogo norte-americano Jonathan Haidt, que no seu novo livro investiga o colapso da saúde mental entre os jovens e traça um plano urgente para uma infância mais saudável e livre de ecrãs.

“A Geração Ansiosa”, que chega às livrarias na próxima terça-feira, 9 de julho, é um livro que argumenta como a grande reconfiguração da infância interferiu no desenvolvimento social e neurológico, com efeitos como a privação do sono, a fragmentação da atenção, dependência ou a solidão.

No livro, editado pela Dom Quixote, Jonathan Haidt conclui que não é possível ignorar os danos psicológicos desta mudança de comportamento e, no excerto que aqui publicamos, o autor enumera as quatro principais consequências de um acesso continuado dos adolescentes a um smartphone numa idade sensível de desenvolvimento.

▲ A capa da edição portuguesa de "A Geração Ansiosa", de Jonathan Haidt (Dom Quixote)

DANO #1: PRIVAÇÃO SOCIAL

De modo a promover o desenvolvimento social, as crianças precisam de muito tempo para brincar umas com as outras, cara a cara. No capítulo 2, contudo, mostrei que a percentagem de jovens no 12.º ano que afirmavam estar com os amigos «quase todos os dias» diminuiu abruptamente em 2009.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem grande surpresa, o grupo mais jovem (15-24) passa mais tempo com os amigos, comparado com o grupo mais velho, cujos membros têm maior probabilidade de estar empregados e casados. A diferença era muito significativa no início da década de 2000, mas estava a estreitar-se, e essa aproximação acelerou-se após 2013. Os dados para 2020 foram recolhidos depois da chegada da pandemia da Covid. Em 2020, começámos a aconselhar toda a gente a evitar a proximidade com pessoas fora da nossa “bolha”, mas os membros da Gen Z começaram a praticar o distanciamento social assim que tiveram os seus primeiros smartphones.

Claro que os adolescentes se calhar não se aperceberam logo de que estavam a perder amigos; pensavam que estavam só a transferir as suas amizades do mundo real para o Instagram, Snapchat e videojogos online. Não são igualmente bons? Não. Como Jean Twenge mostrou, os adolescentes que passam mais tempo a utilizar redes sociais são mais propensos a sofrer depressão, ansiedade e outras perturbações, enquanto os adolescentes que passam mais tempo com grupos de outros jovens (como pertencer a equipas desportivas ou a participar em comunidades religiosas), apresentam melhores índices de saúde mental.

Faz sentido. As crianças precisam de interações lúdicas cara a cara, sincrónicas e corpóreas. As brincadeiras mais saudáveis são os realizadas fora de portas e incluem algum risco físico e algum sentido de aventura e emoção. Falar no FaceTime com um amigo chegado é bom, como a antiga conversa telefónica, à qual foi acrescentada um canal visual. Em contraste, estar sentado no quarto sozinho a consumir um feed interminável de conteúdos produzidos por outros, ou estar horas a fio a jogar videojogos com um elenco variável de amigos e desconhecidos, ou a publicar os nossos próprios conteúdos e esperar que outras crianças (ou estranhos) gostem ou comentem, são atividades que estão tão longe daquilo que uma criança precisa, que não deveriam ser consideradas formas novas de interação adolescente saudável; são alternativas cujo consumo de tempo é de tal ordem que reduzem a quantidade de tempo que os adolescentes têm para estarem juntos.

A súbita redução do tempo passado com amigos subestima, na verdade, a privação social causada pela Grande Reconfiguração, porque mesmo quando os adolescentes estão a poucos metros dos amigos, a infância baseada no telefone prejudica a qualidade do tempo que passam juntos. Os smartphones prendem a nossa atenção de forma tão poderosa, que basta vibrarem nos nossos bolsos durante uma décima de segundo para muitos de nós interrompermos uma conversa cara a cara, não vá o telefone ter alguma informação importante para nos dar. Normalmente não pedimos à outra pessoa que interrompa o que está a dizer; limitamo-nos a tirar o telefone do bolso e a espreitar o ecrã, deixando o nosso interlocutor a sentir que é menos importante do que a última notificação. Quando um parceiro de conversa puxa do telefone, ou quando há um telefone meramente à vista (nem tem de ser o nosso), a qualidade e intimidade da interação social fica reduzida. Quando as tecnologias de ecrã passam dos nossos bolsos para os nossos pulsos e para auscultadores e óculos, é provável que a nossa capacidade para prestar total atenção aos outros se deteriore ainda mais.