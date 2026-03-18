Paula Santos: apoio a Seguro foi "para travar um projeto reacionário"

No final das jornadas parlamentares do PCP, Paula Santos afasta qualquer tipo de possibilidade de olhar para a reforma laboral de forma séria. A líder da bancada comunista diz que a única solução da reforma apresentada por Luís Montenegro “é que o Governo a retire” e acusa o executivo de “pressão” e “chantagem” sobre a CGTP.

Em entrevista ao Sofá do Parlamento, na Rádio Observador, Paula Santos diz que António José Seguro tem que tomar uma decisão sobre esta lei laboral, caso seja aprovada no Parlamento, “tendo em conta a resposta do povo” na greve geral e nas manifestações que se seguiram.

Sem expectativas quanto ao mandato de António José Seguro, que o PCP apoiou na segunda volta “apenas para travar um projeto reacionário”, Paula Santos espera que o Chefe de Estado cumpra o que disse no discurso de tomada de posse e que “faça cumprir a Constituição”.

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Se o Governo a conseguir chegar a acordo com a UGT sobre esta reforma laboral, o PCP sente-se mais confortável com a proposta que chegará depois ao Parlamento?

Esta proposta de pacote laboral não tem solução. A única solução que tem é que o Governo a retire. Estamos perante uma verdadeira declaração de guerra por parte do Governo e do patronato aos trabalhadores. Esta é uma proposta que pretende aumentar ainda mais os níveis de exploração dos trabalhadores, acentuar os baixos salários, facilitar despedimentos, promover ainda mais a precariedade, a desregulação dos horários de trabalho e o ataque aos direitos sindicais e ao direito à greve. Mesmo que tenha uma ou outra alteração, o que temos aqui sobre o conteúdo concreto desta proposta é extremamente negativa e significa um retrocesso. Os trabalhadores foram muito claros nas ações de luta que têm vindo a desenvolver, na grandiosa greve geral do dia 11 de dezembro e voltaram a reiterá-lo a 28 de fevereiro, e disseram claramente que esta proposta não serve e tem que ser retirada. Não há desenvolvimento e progresso no país se isso não for acompanhado também do reforço e da valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Não há qualquer tipo de acordo que salve esta proposta?

O caminho é a sua retirada e se é para discutir as questões que têm a ver com a legislação laboral….Para já não faz nenhum sentido que se exclua a confederação sindical mais representativa do país. É inaceitável não o fazer. O que se impõe não é retirar direitos, o que se impõe é reforçar os direitos dos trabalhadores e portanto esta é uma proposta que não tem solução e a única opção que o governo tem é retirá-la.

Esta posição de força da UGT, que também fez parte da greve geral, não desmonta a ideia de que a UGT é mais branda e mais próxima dos patrões?

Não se pode é ignorar a resposta por parte dos trabalhadores, que foi massiva e expressiva. Insisto muito neste ponto, porque não pode ser ignorado nem fazer de conta que não foi essa a expressão por parte dos trabalhadores. É muito grave o que o Governo pretende impor.

Ao voltar à mesa da negociação, a UGT está a fugir ao mandato que recebeu dos trabalhadores, por exemplo com a força da greve geral?

Há um processo que está em curso, que ainda por cima é profundamente antidemocrático quando exclui a confederação sindical mais representativa. Este é um dos aspetos que não podemos ignorar. Creio que estamos perante uma enorme pressão e chantagem por parte do Governo e do patronato para tentar impor estas opções e retrocessos na lei laboral. Este posicionamento expressivo dos trabalhadores e esta unidade na rejeição desta proposta não pode ser ignorado. Não tem solução possível. É preciso discutir as matérias laborais sem ser a partir de pressupostos para retirar direitos. É preciso remover o que é extremamente grave e reforçar os direitos dos trabalhadores, as condições de trabalho, a regulação dos horários e erradicar a precariedade. É esse o caminho que tem que ser e é isso que os trabalhadores estão a dizer.