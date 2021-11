Pedras Salgadas: a história de uma água rara no mundo que foi descoberta em Portugal há 150 anos

Esta é uma água rara no mundo e pode demorar décadas até reunir todas as condições necessárias para ser consumida. “Toda a água que existe na terra faz parte do circuito hidrológico, é a chamada água mineral natural, no caso da água gasocarbónica, como esta, trata-se de uma raridade”, explica o geólogo Manuel Antunes da Silva ao Observador, acrescentando que a água da chuva que vemos cair hoje será “potencialmente” a água das pedras que se irá beber daqui a 100 anos. “Nesta zona existem estruturas geológicas que permitem que a água se infiltre durante longos anos numa profundidade de 500 a 600 metros, o que faz com que ganhe CO2, já a mineralização é conseguida através do aumento de temperatura e de pressão que acontece na sua interação com as rochas.”

O sucesso medicinal desta água levou à abertura de um balneário termal, muito concorrido por personalidades ilustres da época, anos mais tarde foram descobertas novas nascentes e algumas delas foram batizadas com nomes de reis e rainhas portugueses que visitaram as termas, como D. Fernando II, D. Maria Pia ou D. Carlos I. Em 1893 é criada em Bornes de Aguiar a primeira empresa de engarrafamento e distribuição da água de Pedras Salgadas, o transporte era feito por carros de bois até à Régua, as garrafas seguiam depois em barcos rabelos até ao Porto, juntamente com caixas de vinho do Porto, e a venda era feita apenas em farmácias.