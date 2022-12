Pedro Santana Lopes acredita que, seguindo “a bitola” do antigo Presidente Jorge Sampaio — que dissolveu a Assembleia da República quando o hoje autarca era primeiro-ministro pelo PSD — com a atual crise no Governo socialista estariam reunidas condições para que o Parlamento fosse igualmente dissolvido. Apesar disso, em declarações à Rádio Observador, o autarca da Figueira da Foz diz desejar “estabilidade política”, para que não aconteça a António Costa o que lhe sucedeu enquanto inquilino de São Bento.

O ex-primeiro ministro do PSD considera que o Governo é “atingido politicamente, todo ele”, com a saída do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, o que não acredita que tenha acontecido com o caso de Miguel Alves [secretário de Estado investigado na Operação Teia], por exemplo. Perante o atual cenário, o antigo primeiro-ministro admite que Costa devia apresentar a demissão do Governo e formar um novo.

