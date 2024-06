PS avisa: quando quiser falar com a esquerda "toma a iniciativa". Mas ideia de coligação em Lisboa ganha adeptos

Em tempos de encruzilhada para a esquerda, que admite que o país virou à direita, os entendimentos entre partidos também não estão fáceis. Se os mais pequenos acham que este é o momento para aprofundar os diálogos à esquerda, as reuniões continuam por marcar e o PS arruma, ou pelo menos adia, a ideia: “Quando o PS quiser fazer convergências à esquerda toma a iniciativa”, ouve o Observador na direção do partido. Ainda assim, de um ponto de vista pragmático, começa a espalhar-se — também no topo do PS — a ideia de que uma coligação em Lisboa pode mesmo ser a hipótese mais realista para combater uma recandidatura de Carlos Moedas.

A tentativa da esquerda de se reorganizar não se fica, no entanto, pelas reuniões agora pedidas pelo Livre, nem pelos encontros marcados pelo Bloco de Esquerda em março: os partidos vão fazendo, a nível interno e após sucessivos baldes de água fria nas urnas, contas ao ciclo político virado à direita e tentando perceber qual é o espaço que têm para crescer.

Daí que a conferência nacional que o Bloco de Esquerda marcou para refletir sobre os maus resultados das europeias só vá acontecer no fim do ano: a ideia é perceber como é que o PS se posiciona sobre o Orçamento do Estado primeiro — se o chumbar, convicção que perde terreno entre os partidos vizinhos, pode abrir-se uma janela para uma frente à esquerda; se o aprovar, a tese que corre é que abrirá, então, espaço para os partidos mais pequenos correrem em pista própria e se diferenciarem do PS, tentando ganhar força na oposição.

Partidos tentam conciliar agendas, mas PS deixa recado

O tema da convergência à esquerda voltou a ganhar força este fim de semana, quando Mariana Mortágua anunciou a realização da conferência nacional bloquista e a vontade do partido de discutir uma coligação alargada à Lisboa e, praticamente em simultâneo, o Livre divulgou a realização de convites dirigidos à esquerda precisamente para debater alianças autárquicas.

No entanto, essas reuniões continuam por marcar, confirma ao Observador fonte oficial do Livre, mencionando que está a existir uma tentativa de “conciliar agendas”. Já em março Mariana Mortágua tinha promovido encontros entre estes partidos e o PAN para procurar convergências neste lado do espectro político, e o PS tinha sido o último a encaixar o encontro na sua agenda, preferindo empurrar essa fotografia de família para depois da discussão do Programa de Governo.

A reação do PS é, no entanto, ainda menos entusiástica desta vez. Depois de fontes da direção do partido terem deixado clara a sua irritação com a iniciativa pública e de o PCP também ter criticado a divulgação das reuniões e a ideia de um partido se colocar “em bicos de pés”, como o Público escrevia aqui, um membro da cúpula do PS arruma assim o assunto em conversa com o Observador: “Quando o PS quiser fazer convergências à esquerda toma a iniciativa”.

Ou seja, para já, no PS este tipo de iniciativas é visto como uma tentativa de os “pequenos partidos fazerem prova de vida“, existindo a convicção de que uma ronda mais levada a sério acontecerá quando os socialistas quiserem. Para já, a direção socialista está a tentar posicionar-se neste novo ciclo, sob pressão para viabilizar o Orçamento do Estado de Luís Montenegro e para chegar a um acordo com o PSD sobre uma reforma para a Justiça, pelo que as convergências à esquerda não fazem parte das suas prioridades.