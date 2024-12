Quem é Yang Tengbo, o "espião" chinês no meio da família real

Ainda assim, o tribunal decidiu que Yang “ocultou deliberadamente” as suas ligações ao UFWD e, por isso, ao PCC, o que constitui um “elemento enganador” nas suas relações de negócios com parceiros britânicos. O SIAC reconheceu que não foi encontrada uma “abundância” de provas contra Yang — nomeadamente na falta de uma ordem direta de oficiais chineses — e que estas podem ter “explicações inocentes”. Porém, considerou que “na posição [de Yang] é esperado que compreendam os objetivos de UFWD e do PCC” e que “se envolvam ativamente sem terem de ser ordenados”.

O SIAC considerou, portanto, as provas como “suficientes” para assinalar Yang como um risco de segurança e confirmou a decisão do Ministério da Administração Interna. Na sentença, o coletivo de juízes apontou ainda que Yang chegou a posições que permitiram “gerar relações entre oficiais chineses e figuras britânicas proeminentes que podiam ser utilizadas para interferência política pelo Estado chinês”. Uma destas figuras é referida expressamente na sentença e é responsável por ter atirado o caso para os círculos mediáticos. Trata-se do duque de York, príncipe André, irmão mais novo do Rei Carlos III.

A “influência considerável sobre o duque” e a correspondência trocada com um conselheiro

Não é certo quando Yang Tengbo e o príncipe André se encontraram pela primeira vez, mas os media britânicos indicam que os dois se conheceram através do programa Pitch@Palace, um projeto semelhante ao programa de televisão Shark Tank, em que empresários procuram apoio para os seus negócios. Neste caso, o apoio era dado pelo duque de York. Yang viria a lançar a versão chinesa deste projeto, com o apoio do governo chinês.

Em 2020, Yang apareceu várias vezes ao lado do príncipe: quando foi convidado para o seu 60.º aniversário, em festas no Palácio de St. James, no Castelo de Windsor e em visitas ao Palácio de Buckingham. Frequentou ainda uma celebração do ano novo chinês em Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, onde tirou fotografias com David Cameron e Theresa May, relata o The Guardian. Os porta-voz dos dois antigos primeiros-ministros, contactados pela Sky News, desvalorizaram as fotografias, sublinhando que ambos frequentaram centenas de eventos, onde tiraram milhares de fotografias com pessoas que não conhecem.