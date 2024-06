Um negócio de 16,5 milhões, um arresto em dinheiro e um americano em Cascais. Como foi vendida a mansão da família Espírito Santo

Comprada por 120 contos (114 mil euros a preços atuais) em 1936 por Ricardo Espírito Santo, albergou, durante a II Guerra Mundial, até os duques de Windsor. Era na Casa dos Pórticos que os descendentes, mais de 100, do banqueiro, avô de Ricardo Salgado, se reuniam no Natal. Agora, ao fim de mais de oitenta anos, a família viu-se obrigada a desfazer-se do palacete. Depois de várias tentativas, contrariadas na Justiça devido ao arresto de bens do antigo presidente do BES, alvo de várias investigações criminais (pelas quais vai ser julgado), que acabou por atingir a parte da mulher, Maria João, a mansão cor de rosa junto à Boca do Inferno foi finalmente vendida. O comprador é um investidor norte-americano, que pagou 16,5 milhões de euros.

Os restantes acionistas, membros da família, tiveram de aceitar ainda assim “um pequeno desconto” para consumarem a venda, concluída no ano passado e que abrirá um novo capítulo nesta história. Agora, com sotaque inglês — tal como o do primeiro proprietário que iniciou a construção na década de 1920 –, a casa na Boca do Inferno vai tornar-se residência de um casal norte-americano.

“Aquilo tem uma área enorme, é uma loucura, à volta de 1.000 metros quadrados” (contando os três pisos), comenta ao Observador Mary Salgado, irmã de Ricardo Salgado, que diz ter ficado “muito espantada por um pai, uma mãe e dois filhos irem viver naquele casarão”. Contactado pelo Observador, Anthony Lynn Davis, o comprador, confirmou, através de um representante, que o seu objetivo é mesmo fazer do imóvel o local de residência permanente para a família. Para isso, está a reabilitar o palacete com todo o “cuidado e respeito pelo seu valor histórico”.

“Aquela casa foi feita pelo meu avô e desde miúda que ia lá passar o verão”, recorda Mary Salgado, que foi viver, anos mais tarde, na propriedade com outros membros da família, incluindo alguns sobrinhos. “Acabei por ficar lá sozinha, porque os sobrinhos cresceram, casaram-se, foram-se embora”, diz e justifica o desfecho: “Nós não tínhamos dinheiro para manter aquela casa“, confirmando ao Observador que a venda foi fechada no final de 2023. “Nós ficámos muito mal de dinheiro, com o problema do banco”, afirma, explicando a situação: “Tínhamos ações do banco que nos davam um rendimento e, de um dia para o outro, as ações passaram a valer nada”.

“Nenhum de nós [os cinco irmãos ou respetivos herdeiros] tem dinheiro para arcar com as despesas daquela casa, aquilo dá muita despesa, sobretudo nos meses de inverno, quando as ondas e a espuma do mar, levada pelo vento, chegam às paredes da casa”, acrescenta Mary Salgado, garantindo que não falou com o irmão [Ricardo Salgado] sobre a venda da casa – “foi tudo tratado pelos advogados”, até porque Salgado “já não está bem, já não se consegue ter uma conversa com ele“. O ex-banqueiro reside numa propriedade contígua em Cascais, na Rua Pedra da Nau.

O arresto que obrigou os restantes acionistas a aceitarem o desconto no preço

O contrato de promessa de compra e venda da Casa Dos Pórticos – Sociedade de Administração de Bens, empresa que detém a propriedade, foi assinado em março de 2023 com a Davis Investment Holdings, empresa detida por Anthony Lynn Davis, um investidor americano que foi fundador do fundo Anchorage e que, no mundo financeiro, é mais conhecido por Tony Davis, de acordo com o processo consultado pelo Observador.

O negócio fez-se pelo preço de 16,5 milhões de euros. O contrato, porém, teve de ficar suspenso até chegar a autorização por parte de autoridade judiciária que tem sob gestão bens arrestados nos processos que envolvem o Universo Espírito Santo. Apesar de Ricardo Salgado já não ser acionista da empresa fundada pela sua mãe e irmãos no final do século passado, e para a qual foram transferidos os imóveis, 20% do capital estava ainda nas mãos de Maria João Salgado, a mulher do antigo banqueiro. Não obstante estarem casados em regime de separação de bens, os tribunais recusaram o pedido de levantamento do arresto feito pela defesa, e isso impediu a realização de duas tentativas de venda anteriores, que foram noticiadas nos media.