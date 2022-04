Rodrigo Amarante: "O que é que eu posso dizer... a vida é mais do que carreira"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há formas diferentes de avaliar a passagem do tempo. Há quem corra atrás dos dias que já passaram, porque aconteceu tudo depressa de mais e ficou muita coisa por fazer e muita conversa por terminar. Outros juram que o calendário muda de folha com uma lentidão exagerada e que estamos todos atrasados. Rodrigo Amarante está numa categoria diferente. Parece não exigir nada, vive pronto para o que cada dia lhe apresenta. Não é defeito nem feitio: à distância de uma conversa via Zoom, soa mais a virtude do que a prejuízo. Invejar-lhe a forma descontraída com que leva a vida não é pecado mortal, é apenas inevitável.

Foi no verão do ano passado que editou Drama, o álbum sucessor de Cavalo. Entre ambos passaram seis anos, mas quando lhe perguntamos se não é tempo a mais, Amarante tem a certeza de que foi apenas o tempo necessário e suposto. Música é trabalho, o trabalho dele é a música e o resto que vá para o inferno. Não há datas de validade, até porque não há inspiração divina. Há uma vida feita para compor, tocar e cantar. E se é preciso quase um ano para levar o mais recente disco pelos palcos do mundo, que assim se faça. Mesmo que seja sem banda, mesmo que a pandemia tenha obrigado a refazer as contas.

Verdade seja escrita: Drama é um álbum sem prazo, ouve-se hoje como se fosse coisa nova, mantém-se sedutor e intrigante, tal como se revelou no dia em que nos chegou aos ouvidos. Um cruzamento de verão brasileiro eterno com a clássica imagem romantizada de uma costa Oeste americana feita de heróis folk, cowboys domesticados e relógios que não sabem quando acaba o dia e começa a noite. É essa imagem de coolness eterna que Rodrigo Amarante traz a Portugal para três concertos, o primeiro já no Festival Tremor, dia 9, sábado, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada (depois haverá concerto no Porto, dia 18, na Casa da Música, e em Lisboa, a 19, no Capitólio).

Rodrigo fala-nos a partir de Los Angeles, na assoalhada espaçosa e confortável a que chama estúdio, na cidade que escolheu para fazer morada. Não é homem feito para dar entrevistas. Está sentado, mas nunca está quieto. Muito mais à vontade para falar de trabalho ou de indignações do que sobre a vida pessoal, tem sempre um objeto na mão: uma caneta, um cinzeiro, um bloco de notas, seja o que for. Quer viajar para tocar e cantar, mas também (e quem sabe até mais) para conhecer gente nova, reencontrar amigos feitos noutros tempos e para comer. Comer bem, comer para conhecer quem com ele se senta à mesa e para descobrir as terras que o acolhem. Quem o veja entre palcos, passeios e restaurantes, que nunca se surpreenda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[“Tango”, uma das canções do álbum “Drama”:]

Onde está neste momento?

No estúdio. Chamo este sítio de estúdio porque é aqui que gravo tudo, em Los Angeles.

Quando é que decidiu viver na Califórnia? Como é que isso aconteceu?

Não foi uma coisa planeada, foi uma coincidência. Não tinha a menor vontade de vir morar nos Estados Unidos ou em Los Angeles, que já tinha visitado e até achado uma cidade feia e chata. Na altura, conheci o Devendra Banhart em Londres, quando fui para lá com os membros da Orquestra Imperial para fazer a performance do disco Tropicália, no festival Barbican em Londres, eu era convidado desse show para tocar o disco, que nunca tinha acontecido com os arranjos originais. Aí o Devendra era convidado a participar no show dos Mutantes, conhecemo-nos nesse fim de semana, ficámos muito amigos. Voltei para o Brasil e depois ele me chamou para ir gravar, disse-me que ia fazer um disco novo e perguntou se eu topava ir para Topanga Canyon. Eu fui. Era para ficar duas semanas, acabei por ficar dois meses. Rolou tão bem que ele disse para ficar mais tempo, para gravar mais. Isso foi mais ou menos na época em que troquei e-mail com os Los Hermanos e decidimos que não íamos fazer outro disco, foi tudo assim na mesma altura. Nesse mesmo período, Fabrizio Moretti, que eu tinha conhecido em Lisboa, soube que eu estava lá e me disse para escrevermos umas músicas, [a banda] Little Joy começou nessa mesma viagem. Quando voltei para o Brasil, o Fabrizio falou para eu voltar para Los Angeles, eu já sabia que os Los Hermanos já não iam rolar, então pensei que ia lá fazer uma música com ele, mas uma música virou um disco e aí enfim… Um ano depois a gente começou a compor, escrevemos 15 canções, ia ficando algumas semanas e acabei por ficar uns três meses. Depois voltei para o Brasil e regresso aos Estados Unidos para gravar. Gravámos o disco, mas depois veio a tourné, quando eu vi…

No meio disso, onde fica o Brasil?

Na América do Sul [risos]. Volto para visitar a minha família, claro, mas quando comecei a vir para cá, nunca imaginei que fosse ficar tanto tempo. Muita gente perguntou porque eu estava abandonando a carreira no Brasil. O que é que eu posso dizer… a vida é mais do que carreira. Mesmo que o que me tenha trazido para cá tenha sido trabalho, é mais uma questão de respeitar as sugestões do acaso. Posso pensar que se tivesse ficado no Brasil teria uma casa com piscina, mas tendo vindo para cá hoje falo francês, espanhol e italiano, viajei pelo mundo inteiro. Tenho uma carreira que talvez seja menor em números do que se eu tivesse ficado no Brasil, nem sei…

Vem agora a Portugal, começa aqui a parte europeia de uma digressão mundial. É algo que faz por gosto ou tem mesmo que fazer porque é o seu trabalho?

As duas coisas se misturam. As coisas mudaram muito desde que comecei a fazer música, mas ainda entendo que o fim daquilo que faço é apresentar as músicas ao vivo, ocupar uma sala e tocar. Acho que quando as pessoas são movidas pela música, é isso que mantém uma carreira, é o boca a boca e o que uma pessoa fala para outra, muito mais do que campanhas publicitárias. Sou meio old school nesse sentido. Por outro lado, adoro viajar, adoro conhecer pessoas, sou um louco por comidas e receitas. Com toda a tecnologia que existe, a comida é ainda algo que você precisar de estar lá para saber o que é. Nunca vai saber o que é uma pizza napolitana, terá uma ideia, mas em Nápoles será uma outra coisa. Comer um peixe em Matosinhos, por exemplo, não tem como reproduzir essa experiência.