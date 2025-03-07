"Se PS retirar comissão de inquérito, há condições para Governo retirar moção de confiança"

Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e da Coesão Territorial, reconhece que Luís Montenegro poderia ter dado explicações mais cedo sobre o caso da sua empresa familiar. Ainda assim, o social-democrata entende que a forma como caso está a ser explorado é manifestamente exagerado. “Está criada uma certa ideia de diabolizar alguém que tenha uma empresa pelo simples facto de ter uma empresa”, lamenta.

Em entrevista ao Observador, no programa “Explicador”, Castro Almeida, que é amigo pessoal de Luís Marques Mendes e um dos seus grandes apoiantes, responde diretamente ao repto do agora candidato presidencial, que pedira para que as partes intervenientes evitassem o cenário de eleições antecipadas. Nesse sentido, o ministro Adjunto admite que o Governo pode recuar na moção de confiança se o PS se der por satisfeito com as respostas que o primeiro-ministro vai entregar entretanto no Parlamento e desistir da comissão parlamentar de inquérito.

Para Castro Almeida, esta seria a única saída para evitar uma crise que o Governo vai dizendo que não desejou. Se houver, de facto, eleições legislativas, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, tal como Paulo Rangel ou Pedro Reis, vai apontando o caminho: “Não estou obcecado com isso. Mas se os portugueses entenderem atribuir uma maioria absoluta à Aliança Democrática, acho que seria bom para o país”.

[Ouça aqui a entrevista a Castro Almeida na íntegra]

“Timing das explicações de Montenegro é discutível”

Vendeu a sua participação numa empresa de que era sócio há 25 anos. O primeiro-ministro devia ter feito o mesmo quando assumiu o cargo? Teria evitado esta crise?

Vendi a minha empresa, sim, e o primeiro-ministro também. Neste momento é absolutamente claro que a empresa já não lhe pertence, pertence aos filhos. Tudo aquilo que está à volta da empresa está absolutamente esclarecido. Faço notar que esta empresa foi criada quando o primeiro-ministro não o era. Nem era líder do PSD. Era um empreendedor, que resolveu criar uma empresa na área da proteção de dados e noutras áreas, e teve clientes que angariou nessa altura. Essa empresa tinha colaboradores, que passaram a fazer o trabalho quando ele deixou de trabalhar na empresa e se dedicou à liderança do partido. O assunto está suficientemente explicado. Receio que estejamos a passar um pouco para lá dos limites. Está criada uma certa ideia de diabolizar alguém que tenha uma empresa pelo simples facto de ter uma empresa.

Dependerá daquilo que se faz com a empresa enquanto se exercem funções públicas.

Claro que sim, é aí que eu queria chegar. Não se pode diabolizar o ter empresa. Quem tem uma empresa e vem para funções públicas, sabe, tem de saber, que essa empresa tem de ser declarada, para poder ser escrutinada. E depois é preciso ver se a pessoa deu mau uso a essa empresa, se favoreceu essa empresa, se favoreceu os clientes dessa empresa, se, num potencial conflito de interesses, privilegiou o interesse privado em vez do interesse público. Isso é que é preciso: fazer acusações em concreto, escrutinar em concreto, ver se a empresa está a ter mau uso. Muita da diabolização que se faz hoje é ao facto de se ter uma empresa. E isso acho que é mau sinal, não é aceitável. É bom que as pessoas possam ter empresas.

Luís Montenegro não está a arrastar o Governo e o PSD para um problema que era dele?

É impossível distinguir os dois planos. Se Luís Montenegro não fosse primeiro-ministro, não estava a ser alvo deste ataque, deste escrutínio. Está a ser atacado enquanto primeiro-ministro e isso envolve todo o Governo, evidentemente. Quando foi criada toda esta suspeição pública, a ideia que estava a misturar interesses, ou que havia esse risco, então resolveu clarificar o assunto.

Quando o primeiro-ministro decidiu fazer aquela comunicação ao país rodeado dos ministros, não envolveu desnecessariamente todo o Governo nesta polémica?

O Governo quis dizer ao país que confiava no primeiro-ministro, na sua seriedade, na sua honorabilidade.

Não consegue, portanto, identificar nenhum erro cometido pelo Luís Montenegro? Fez tudo bem?

Seria a última pessoa a identificar os erros. Que sejam os adversários políticos.

Há gente no seu partido que aponta erros.

Não. Acho que a única coisa mais discutível tem a ver com o calendário, com o timing das explicações. Isso é discutível. Se calhar, na própria cabeça do primeiro-ministro, também notará isso. Essa parte é discutível. Agora, quanto ao conteúdo, quanto à natureza das opções que tomou… Reparem, não o vi, até hoje, ter sido acusado de nada. Não vi sequer nenhuma insinuação ou nenhuma suspeita de que ele tivesse beneficiado alguma das empresas que eram clientes da empresa que foi sua.