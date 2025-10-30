Secretário de Estado da Imigração: "Pedro Nuno já tinha desradicalizado debate sobre imigração. Carneiro continua agarrado ao passado"

Tem estado no centro do debate político em Portugal ao longo dos últimos cinco meses. Em entrevista ao Observador, dois dias depois de o Parlamento ter aprovado a nova Lei da Nacionalidade, Rui Armindo Freitas, secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração, não tem dúvidas: “O que me mais me satisfaz é saber que estamos a resolver os problemas do país. Esta é uma lei que serve Portugal”.

No programa Vichyssoise, Rui Armindo Freitas recusa a ideia de que o Governo tenha andado a reboque da agenda do Chega e, mesmo sem vestir o fato de analista político, sugere que as alterações às políticas de imigração e de atribuição de nacionalidade acabam por ter o efeito indireto de esvaziar o discurso de André Ventura. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado aponta o dedo aos socialistas e acusa o partido de José Luís Carneiro de ter preferido ficar fora da solução.

Nessa frente particular, Armindo Freitas subscreve as palavras do ministro António Leitão Amaro, que tinha sugerido que o PS queria ensaiar uma “reengenharia demográfica”. Com o objetivo de mudar a base social do país para conquistar votos? “Estaria sempre subjacente, porque era isso que sucederia. Aliás, há posições de socialistas conhecidos em Portugal sobre essa mesma substituição”, alinha.

Em dezembro, o Governo deve apresentar uma nova versão da Lei de Retorno. Sem desvendar muito o jogo, o secretário de Estado deixa, ainda assim, uma certeza: o tempo máximo de detenção para quem entra ilegalmente no país (60 dias) não serve. “Vai ter de aumentar. Não serve”, argumenta.

“Governo esvazia os que levantam problemas”

A lei de estrangeiros foi aprovada ao lado do Chega. A lei da nacionalidade também. O Chega perde espaço e autoridade para criticar o Governo no que toca às políticas de imigração e nacionalidade?

Não foi ao lado do Chega. Quando muito, terá sido o Chega ao lado do Governo. Foram duas iniciativas do Governo para alterações que eram muito necessárias para Portugal, de forma a conseguirmos ter uma imigração regulada depois do caos que tivemos entre 2017 e 2024.

André Ventura, quando reclama os méritos destas duas alterações, está a exagerar, é isso?

Quando se está no Governo está-se a resolver problemas. Percebo que tem que existir uma nota artística de quem está no trabalho parlamentar para reclamar esta ou aquela vitória. Mas nós, no Governo, deparámo-nos com um problema e começámos a trabalhar nas soluções. Os partidos políticos vão falando sobre as realidades, mas falar sobre elas não as resolve. Ao Governo compete resolver e fomos nós que estivemos sempre à frente e sempre a liderar. Fico muito satisfeito que muita gente reclame vitórias, mas aquilo que me satisfaz ainda mais é saber que estamos a resolver os problemas do país.

Mas entende que estes dois diplomas esvaziam ou não a agenda do Chega?

Se vai esvaziar ou não, não sei. É normal que um governo, quando está em ação e vai resolvendo os problemas que afetam os nossos cidadãos, esvazie a todos quantos possam levantar os problemas. Tínhamos um problema com a imigração desregulada em Portugal? Tínhamos. Havia vários partidos políticos a falar sobre isso. À medida que vamos resolvendo os problemas e tendo a imigração que se deseja para Portugal… Há uma coisa que tenho que dizer: nunca a nossa ação política é desenhada para esvaziar este ou aquele partido; é para resolver os problemas.

Ainda sobre o Chega. Sente-se confortável com a aprovação destas leis ao lado de um partido que tem cartazes como os que dizem: “Isto não é o Bangladesh” na rua?

Já disse: eles [aprovaram] ao nosso lado. As leis, quando vão para o Parlamento, não vão já com uma votação pré-definida; votam aqueles que decidem votar. Sobre os cartazes. Nos últimos anos, o Estado não respondeu às necessidades e aos desafios que lhe foram sendo colocados. A sociedade portuguesa começou a ter contacto com o extremar de posições, à esquerda e à direita. Só a AD está no espaço da moderação — até o PS está radicalizado, Pedro Nuno Santos já tinha desradicalizado e José Luís Carneiro continua ainda muito agarrado ao passado. O facto de não terem existido regras durante muitos anos fez com que existisse o caldo perfeito para estas mensagens mais esticadas. Naturalmente, não me revejo nessa forma de comunicação. Mas os partidos fazem aquilo que entendem e as autoridades agirão ou não, é o normal num Estado de direito democrático. Agora, se não tivessem sido criadas determinadas condições, não estávamos a ter esta discussão.

O PS mostrou disponibilidade para chegar a acordo com o Governo nesta matéria – e acusa agora o PSD de nunca ter querido verdadeiramente chegar a esse entendimento. O objetivo político foi isolar o PS?

Nunca. Reparem: quando iniciámos este caminho, havia alguns que diziam que não era necessário rever a lei da nacionalidade. Acho que esse argumento cai por terra a partir do momento em que o próprio PS já tem propostas para a lei da nacionalidade muito próximas às nossas. Fizemos um esforço em muitos momentos, aceitámos alterações à nossa proposta. Mas, à última hora, [o acordo] caiu porque o PS pura e simplesmente tinha um desiderato que não deixava cair: o do universo das manifestações de interesse. Queria que o tempo de residência não legal em Portugal contasse para o tempo da nacionalidade. Para nós, era inaceitável.

O ministro António Leitão Amaro disse que o PS tinha em curso uma “reengenharia política e demográfica”. O que quer dizer exatamente isto? E qual era o objetivo do PS?

O que o ministro disse foi que testou essa tese e que, se não for essa tese, só pode ter sido incompetência pura. Vivemos um choque demográfico sem precedentes na história de Portugal. Temos mais de um milhão e cem mil pessoas do que tínhamos em 2017. Na nossa proposta, dizemos que o tempo da nacionalidade deve contar a partir do momento em que há uma autorização de residência. E há um partido que diz: “Não, não. Vamos contar a partir do momento em que o pedido é submetido, não em que é analisado e tramitado”. Ora, aquilo que o ministro disse foi: “Ou é tese de reengenharia demográfica ou então…”

Mas o PS tinha objetivos eleitorais? Queria mudar a base social do país para conquistar votos?

Estaria sempre subjacente, porque era isso que sucederia.

Isto não é um pensamento muito próximo da “teoria da substituição”, uma teoria alimentada pela direita mais radical?

Não, é uma evidência em relação a uma atitude de um partido perante uma proposta de alteração legal, não tem nada mais do que isso. Aliás, há posições de socialistas conhecidos em Portugal sobre essa mesma substituição.