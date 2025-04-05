Tarifas vão acumular-se às que já tinham sido anunciadas? E pode Trump lançar tarifas sem passar pelo Congresso? 9 dúvidas que permanecem

A “tarifa-base” de 10% aplicada às importações de todos os países, à entrada no território norte-americano, entrou em vigor na madrugada deste sábado. A previsão é que na próxima quarta-feira, 9 de abril, passem também a ser cobradas as taxas agravadas sobre mais de uma vintena de países que, na análise de Donald Trump, prejudicam grave e deliberadamente a economia norte-americana. Essas tarifas agravadas chegam a perto de 50% em alguns países e, no caso da União Europeia, ascendem a 20%.

Apesar de as novas tarifas, anunciadas no “Dia da Libertação” de Trump, estarem já a entrar em vigor, os especialistas continuam a manifestar muita confusão – designadamente sobre se (e quais) as novas tarifas se acumulam àquelas que já tinham sido anunciadas nos últimos meses contra determinados países (como o Canadá e o México) e para alguns produtos (como o aço, o alumínio e os automóveis).

Esta é uma das várias perguntas que analistas e responsáveis políticos e empresariais estão, ainda, a fazer. Outra questão é ainda mais basilar: será que Trump tem, mesmo, poderes suficientes para lançar este pacote gigantesco de tarifas alfandegárias sem passar pelo crivo do Congresso norte-americano?

Quando é que as tarifas entram em vigor? Ainda há margem para evitar as tarifas?

A “tarifa-base” de 10% aplicada a todos os países e a todas as importações entrou em vigor neste sábado, 5 de abril. Mas daqui a alguns dias, às 00h01 de 9 de abril (hora da costa leste dos EUA), entra em vigor mais um conjunto de “tarifas recíprocas” agravadas que variam de país para país – incluindo 34% para a China e 20% para a União Europeia.

Até quinta-feira, a Casa Branca foi sempre garantindo que não há margem para qualquer negociação, nesta fase, e que as novas tarifas vão mesmo entrar em vigor na data prevista. Peter Navarro, um dos principais conselheiros de Trump na área do comércio externo, disse na tarde de quinta-feira que as tarifas “não são sujeitas a negociação”.

Porém, algumas horas depois, após um dia que foi dos mais negativos nos mercados financeiros nos últimos anos, Donald Trump indicou que está aberto a negociar as tarifas aplicadas aos outros países (ou blocos) – mas só se estes estiverem disponíveis para oferecer aos EUA cedências “fenomenais”.

Estas tarifas acrescem às que já tinham sido anunciadas e/ou estavam em vigor?

Trump apresentou o cálculo das tarifas como “muito simples” mas, para vários analistas, elas são tudo menos isso. Além das dúvidas sobre a forma de calcular as barreiras (tarifárias e não-tarifárias) que são colocadas aos EUA, aos olhos de Trump, os analistas mostram ter dúvidas sobre a forma como estas novas tarifas vão interagir com as outras já anunciadas.

“Ainda não é claro se as novas tarifas vão acrescer às outras que já foram aplicadas ou se irão ser vistas em separado”, afirmaram os analistas do ING na manhã de quinta-feira. Sendo mais concreto: com uma nova tarifa de 20% aplicada à União Europeia, dias depois de ser aplicada uma taxa de 25% a todos os carros importados, “isso significa que será paga uma tarifa de 47,5% cada vez que um carro é exportado pela Europa para os EUA?”, perguntou o ING.

O banco de investimento reconhece “não estar absolutamente certo” da resposta a esta pergunta. “Mas certamente os responsáveis da UE estarão a torcer para que as tarifas não se acumulem umas em cima das outras”, acrescenta o ING.

Porém, o facto de não terem sido aplicadas “tarifas recíprocas” a países com o Canadá e o México sustenta a interpretação de que as taxas, de facto, se acumulam – porque esses países já tinham sido visados com tarifas específicas, em fevereiro, e o facto de não aparecerem novas “tarifas recíprocas” significa que não existem novas penalizações (mas as outras não desaparecem). Essas também têm sido as contas feitas em relação à China, a quem Trump já tinha aplicado uma tarifa de 20% e agora soma-lhe 34% – a leitura da generalidade dos analistas é que a tarifa resultante é a soma das duas: 54%.

É esta a leitura de Deborah Elms, ligada à Hinrich Foundation, que sublinha que “estas tarifas recíprocas podem acabar por ser mais elevadas do que parecem à primeira vista, uma vez que alguns dos anúncios tarifários anteriores acrescem a estas”. A especialista salienta que as várias taxas anunciadas por Trump, nos vários momentos, não recaem todas sobre as mesmas “secções” (artigos legais que suportam juridicamente cada tarifa) pelo que não “chocam” e, em teoria, nada impede que entrem em vigor ao mesmo tempo, de forma paralela.

Um exemplo: a “tarifa recíproca” da China é de 34%, “mas isto tem de ser somado a quaisquer tarifas existentes da secção 301 (que podem chegar aos 25%)”. Além disso, a especialista alerta que é preciso considerar outras “eventuais taxas existentes como tarifas antidumping e tarifas compensatórias”. Ou seja, “a tarifa global poderá ultrapassar facilmente os 75% para os produtos chineses quando entram na fronteira dos EUA”, sublinha Deborah Elms.

As novas taxas são mesmo para todas as importações? Que isenções existem?

Nem todos os produtos vão ser tarifados com as taxas anunciadas por Trump na quarta-feira. Um dos setores mais importantes para a Europa, no que às exportações para os EUA diz respeito, é o setor farmacêutico – que, a julgar pelo que é dito num folheto informativo divulgado pela Casa Branca, parece ter garantido uma isenção.

Mas, além de haver ainda algumas dúvidas sobre como essas isenções vão funcionar, o setor também receia que, mesmo havendo um regime de exceção, ele pode não ser mais do que temporário. E o mesmo acontece com as isenções de que vão beneficiar o cobre, a madeira, os semicondutores (chips) e a energia, que também parecem ter sido protegidos.

Os responsáveis da União Europeia que falaram com a Euronews, porém, continuam a ter dúvidas sobre se estas isenções vão manter-se durante muito tempo, dado que os EUA fazem muitas importações de medicamentos vindos da Europa (117 mil milhões de euros em 2024). “Não temos a certeza se podemos mesmo respirar de alívio”, disse um dos responsáveis, que admite que a administração Trump pode vir a aumentar as tarifas nestes setores caso sejam lançadas investigações aprofundadas que revelem algo que a Casa Branca considere um desequilíbrio injusto.

“Acreditamos que existe uma forte probabilidade – sentimos que isso foi sugerido pelos EUA – de que possam ser lançadas investigações nos dois restantes setores [nomeadamente, produtos farmacêuticos e semicondutores]”, referiu uma das fontes de Bruxelas citadas pela Euronews. Referindo-se ao setor farmacêutico, o responsável salientou que “este é estratégico para a Europa e vamos fazer tudo o que pudermos para o proteger”.

As tarifas impostas por Trump são legais?

Um dos primeiros a questionarem a legalidade das tarifas de Trump foi Peter Schiff, economista-chefe da Europac e um dos mais conhecidos comentadores nos mercados financeiros. Através da rede social X, Peter Schiff salientou que o Congresso norte-americano dá ao Presidente poderes para impor tarifas recíprocas mas questionou se estas se podem considerar tarifas recíprocas.

“Estas tarifas de Trump são recíprocas só no nome – são calculadas usando uma treta de uma fórmula que atribui qualquer excedente comercial de outro país às tarifas, mesmo que esse país aplique tarifas baixas ou nulas”, afirmou Peter Schiff.

Quem também acabou por tomar uma posição contra as tarifas foi o senador republicano Rand Paul: “Uma pessoa no nosso país deseja aumentar os impostos. Isto é contrário a tudo aquilo em que o nosso país foi fundado. Uma pessoa não tem permissão para aumentar os impostos. A Constituição proíbe isso“, atirou este senador, frequentemente desalinhado com a liderança do partido e que já tinha dito que é uma “falácia” achar que estas tarifas vão ajudar o país.

A Constituição dos EUA define que o poder de definir tarifas no comércio externo está nas mãos do Congresso. Porém, ao longo dos anos houve várias iniciativas legislativas que deram também ao Presidente o direito de definir tarifas em determinadas situações – incluindo casos em que algum tipo ou volume de importação (ou exportação) coloque em causa a segurança nacional, por exemplo.

Trump já tinha aplicado tarifas no primeiro mandato, de forma menos frenética, mas neste segundo mandato tem recorrido aos seus poderes de emergência (ordens executivas) nos termos em que foram previstos numa legislação de 1977, que lhe permite aplicar tarifas de forma mais ad hoc. Foi ao abrigo desses poderes de emergência que foram aplicadas as tarifas ao Canadá e México, que usaram como pretexto a crise dos narcóticos (fentanil, sobretudo) para aplicar as taxas que entraram em vigor há poucas semanas.

Alguns senadores (democratas e republicanos) estão a tentar devolver ao Congresso um direito de aprovação final das tarifas. O problema é que, embora se possa admitir que o Senado até aprovasse esta alteração, dificilmente esse voto passaria na Câmara dos Representantes – que é controlada pelo partido republicano e que, neste segundo mandato, é mais submisso a Trump do que era no seu primeiro mandato, quando havia mais congressistas republicanos que o desafiavam.

Ainda assim, o tema está em cima da mesa e foi por isso que a administração Trump já enviou um memorando a todos os congressistas republicanos onde lhes é pedido que se concentrem nos prometidos ganhos de longo prazo: será, garantem, algo que irá “revolucionar o comércio global” e também levar a um “renascimento” industrial nos EUA, à medida que as empresas deslocam a sua produção para o país (essa é, pelo menos, a intenção).

Afinal, que tarifas é que os outros países aplicam aos EUA? Trump tem razões para falar em injustiça?

É verdade que os EUA, regra geral, aplicam tarifas mais baixas nas importações do que a generalidade dos outros países e blocos aplicam nos produtos que vêm dos EUA.

Antes da investida de Trump, neste segundo mandato, a taxa alfandegária média (ponderada pela quantidade de produtos tarifados) rondava os 2%, ao passo que na Europa essa média ponderada ascendia a 2,7%, segundo dados da Organização Mundial do Comércio. Outros países, como a China, cobravam 3% (também média ponderada) e a Índia 12%, de acordo com a mesma fonte.

Por setor, também existem discrepâncias, com os produtos agrícolas tarifados a 4% (média ponderada por volume de importações) nos EUA e a 8,4% na União Europeia (12,6% no Japão, 13,1% na China e 65% na Índia).

Estas discrepâncias foram toleradas ao longo das últimas décadas, por várias administrações norte-americanas. “Até agora, os EUA vinham-se comportando como um império que tolerava certas assimetrias que lhe eram desfavoráveis mas que traziam ganhos a outros níveis, isto é, contribuíam para um bem-estar e uma estabilidade que também serviam os interesses dos EUA”, afirmou João Borges de Assunção, em entrevista ao Observador na última semana.

Mas Donald Trump não só quer romper com o status quo, que considera injusto, como apresenta valores ainda mais elevados para descrever as “barreiras tarifárias e não-tarifárias” que, na sua leitura, são impostas por muitos outros países contra os EUA.

Porque é que Trump está a fazer isto?

Trump, que goza de uma maioria (escassa) na Câmara de Representantes, quer aumentar as receitas obtidas com as tarifas alfandegárias – que tenderão a descer, à medida que as importações caírem, como se pretende – para financiar certos estímulos fiscais. Em particular, a administração Trump quer prolongar os cortes de impostos lançados em 2017 (no primeiro mandato de Trump) e que vão expirar no final de 2025. Num orçamento federal que todos os anos tem um défice de 6%, a Casa Branca “precisa desesperadamente do dinheiro”, disse um analista do ING.

A Tax Foundation, um think tank independente em Washington, calcula que o prolongamento desses cortes de impostos vão representar uma perda de receita fiscal de 4,5 biliões de dólares no período entre 2025 e 2034. E, já agora, quem vai beneficiar desses impostos mais baixos? Segundo o Tax Policy Center, todas as famílias de todas as classes de rendimento vão pagar menos impostos, “mas as famílias com maiores rendimentos vão receber o benefício maior”.

No discurso político de Trump, porém, o principal argumento não é orçamental: a intenção é promover uma reindustrialização dos EUA, fazendo regressar empresas que nas últimas décadas se habituaram a montar as suas unidades de produção em outros países (do México ao Vietname) para poupar custos.

“Quem quiser evitar pagar as tarifas tem bom remédio: abra a sua fábrica aqui nos EUA e pagam zero”, sugeriu Trump. E para os consumidores, o Presidente dos EUA também tem um recado: devem privilegiar a compra de produtos feitos nos EUA.