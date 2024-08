Telegram. Detenção do CEO pode tornar-se um duelo entre liberdade de expressão e segurança pública?

Já foi dono da maior rede social da Rússia e da Ucrânia e com isso conseguiu criar inimizades no Kremlin, ao ponto de ter uma equipa de intervenção policial à porta de casa. Pavel Durov é um magnata da tecnologia nascido na Rússia, mas está há quase dez anos “exilado” do país, porque se recusou a ceder dados de utilizadores da rede social que criou, a VKontakte, ao regime de Putin. Após ser afastado da própria empresa, vendendo as ações que tinha a aliados do Presidente russo, criou a plataforma de mensagens Telegram e aumentou o seu património até um valor estimado de 15,5 mil milhões de dólares, quase 14 mil milhões de euros.

O Telegram é usado por cerca de 950 milhões de pessoas em todo o mundo, mas é especialmente popular na Rússia e Ucrânia, onde é usado por dirigentes políticos, ou na Índia. Embora seja principalmente uma aplicação de mensagens encriptada, também tem algo de rede social, já que é possível seguir canais públicos. É, por isso, usada por políticos e meios de comunicação para transmitir informações à população.

Nas raras entrevistas que deu, Durov defendeu a plataforma como espaço que privilegia a liberdade de expressão e que permite o acesso livre à informação. Ao mesmo tempo que a app é uma ferramenta de comunicação generalizada em particular por quem quer uma alternativa ao WhatsApp, da Meta, também se tornou campo fértil para outro tipo de partilhas, desde grupos de revenge porn (expor imagens íntimas de terceiros) até canais para tráfico de droga. Também ganhou popularidade entre grupos mais extremistas, dos EUA até ao Brasil, levantando questões aos reguladores sobre a disseminação de alegada desinformação.

Anos depois do braço de ferro com o Kremlin, Pavel Durov, de 39 anos, volta a estar em confronto com as autoridades, mas agora com a Justiça francesa e por causa do Telegram. No sábado à noite, quando aterrou no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, foi detido. Chegava do Azerbaijão, a bordo de um jato privado, acompanhado por uma mulher e um guarda-costas.

Durov nasceu na Rússia mas desde 2021 é também cidadão francês — uma conquista algo misteriosa, segundo o Le Monde, já que não é habitual conseguir a cidadania para quem não resida no país. O empresário vive no Dubai e tem um passaporte dos Emirados Árabes Unidos desde que saiu da Rússia, há cerca de dez anos.

Os motivos para a detenção do CEO do Telegram não foram imediatamente percetíveis. O tempo que passou entre a detenção, por volta das 20 horas locais de sábado, e a sua oficialização, já na segunda-feira, serviu de combustível a várias teorias e contribuíram para o agravamento da tensão na relação entre Paris e Moscovo. A Rússia chegou a tentar proibir o Telegram no país por não ceder dados de utilizadores ao Kremlin, ainda que seja uma plataforma popular entre os políticos. E, embora a relação entre Moscovo e o multimilionário da tecnologia seja conturbada, até o porta-voz do Kremlin saiu em defesa de Durov. “As acusações são realmente muito sérias e requerem uma base igualmente séria de provas”, declarou Peskov esta terça-feira. “Se não, isto é uma tentativa direta de limitar a liberdade de comunicação e, até se pode dizer, intimidar diretamente o líder de uma grande empresa.” Ou seja, “seria exatamente a [decisão] política que o senhor Macron negou.”

Um comunicado da Procuradoria da República, divulgado na segunda-feira, confirmou a investigação e revelou mais alguma informação. O CEO do Telegram está detido no âmbito de uma investigação iniciada a 8 de julho, contra “pessoa não identificada” por uma série de potenciais crimes, como ser cúmplice em atividades de distribuição de pornografia infantil, venda de droga, lavagem de dinheiro e a recusa de cooperação com as autoridades.

A investigação está a cargo dos especialistas da unidade de cibercrime (JUNALCO) e do gabinete de combate à fraude (ONAF). “É no âmbito deste enquadramento processual que Pavel Durov foi questionado pelos investigadores”, explicou a procuradora Laure Beccuau em comunicado. Até ao momento, o CEO da plataforma de mensagens encriptadas não foi acusado de qualquer um dos crimes. O período de detenção do empresário franco-russo foi prolongado e continuará detido em Paris até quarta-feira para responder em interrogatório das autoridades francesas.

Não é habitual que haja detenções de CEO de tecnológicas pelos conteúdos que circulam nas plataformas. E, por isso, rapidamente a detenção evoluiu para um debate sobre a liberdade de expressão e moderação de conteúdos online. Elon Musk, o dono do X (ex-Twitter), deu força à hashtag #FreePavel.

“O CEO do Telegram não tem nada a esconder e viaja frequentemente para Europa”, realça uma nota do próprio Telegram após a detenção. “É absurdo alegar que a plataforma ou o seu dono são responsáveis por abusos nessa plataforma”, acrescentando que a aplicação “está de acordo com a lei dos serviços digitais [da União Europeia] — a moderação está dentro dos parâmetros da indústria e está constantemente a melhorar”.