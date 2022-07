Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ele chama-se Walter Primrose. Ela, a sua mulher, Gwynn Morrison. Mas viviam há mais de 30 anos como Bobby Fort e Julie Montague. Em 1987, terão roubado a identidade de dois bebés mortos nesse ano e enterrados num cemitério perto do local onde o casal vivia nesse momento. Primrose e Morrison foram detidos esta semana, no Estados Unidos, precisamente por se apropriarem da identidade de bebés — mas a polícia encontrou muito mais material suspeito no momento da detenção.

A história foi conhecida no final desta semana e rapidamente ganhou uma dimensão maior do que se previa inicialmente, quando as autoridades avançaram para aquilo que seria o desfecho de um caso de roubo de identidades. Nas buscas à moradia do casal, no Havai, a polícia encontrou de tudo: entre kits de tinta invisível, documentos escritos em código e mapas militares, a polícia também encontrou fotografias — aparentemente tiradas na década de 1980 — dos dois elementos fardados com fardas em tudo semelhantes às que eram usadas pelos elementos da secreta soviética, o KGB.

