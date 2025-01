Tradições familiares, mudanças na lei e adaptação ao presente. Como os líderes da máfia siciliana libertados podem reconstruir a Cosa Nostra

“Sr. Bonura, é uma figura pública, teve relações com pessoas importantes”, começa Salvo Palazzolo no vídeo da entrevista, antes de ser interrompido. “Qual figura pública, eu já não existo! Acabei com tudo, paguei pelos meus erros“, responde-lhe o antigo líder da máfia. O que é que Bonura tem em comum com todos os outros nomes que estão a ser libertados devido a espaços vazios na lei? “Bonura é o símbolo de um mafioso que sempre conseguiu esconder algo importante”, considera Palazzolo.

Há um tema que é colocado em cima da mesa em todos estes casos: a capacidade de manter silêncio e de guardar segredos. Depois de cumprirem as penas, os mafiosos regressam aos lugares que sempre ocuparam e que lhes são garantidos por direito na organização, com uma estrutura formal muito específica.

Os especialistas são unânimes em considerar que a atividade da máfia diminuiu substancialmente no início da década de 1990, em grande parte devido ao combate eficaz das autoridades. Mas a Cosa Nostra nunca desapareceu. Enquanto uma geração cumpria penas, as gerações seguintes mantinham a organização de pé. Não é por acaso que, na conversa com Palazzolo, Bonura se refere aos seus filhos.

O outro tema que se repete quando se fala da máfia siciliana é, portanto, a importância dos laços familiares. Galatolo herdou a liderança do irmão. Alfano — o primeiro a ser libertado na vaga do final de 2024 — viu o seu filho a casar com a filha do líder de uma outra família aliada. Um outro caso mediático é o de Michele Micalizzi, genro de um dos dois líderes da máfia durante a guerra da década de 1980 — Rosario Riccobono — e que herdou a sua influência. Micalizzi tem hoje 74 anos e também está liberdade desde 2015. “Resumindo, na Palermo de hoje as feridas ainda abertas da guerra da máfia também estão a regressar“, escreve o repórter do La Repubblica na cidade siciliana.