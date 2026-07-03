Um ano de julgamento da Operação Marquês. Os números, as tensões com Sócrates e as previsões de mais um ou dois anos à vista

E não deixou de refletir igualmente sobre algumas das suas amizades, designadamente em relação ao empresário Carlos Santos Silva, ao ex-ministro e ex-administrador da CGD Armando Vara ou ao antigo chairman da PT Henrique Granadeiro.

Rui Horta e Costa

O gestor ligado ao empreendimento de Vale do Lobo não conseguiu explicar em julgamento a transferência de 200 mil euros do cidadão holandês Jeroen Van Dooren para uma conta confidencial de Rui Horta e Costa, no banco UBS, na Suíça, no dia 26 de agosto de 2009, nem a razão pela qual daí saíram, 10 dias depois, segundo o procurador Rosário Teixeira, 100 mil euros para a conta de uma sociedade controlada por Diogo Gaspar Ferreira. “Não consigo explicar. Até hoje“, confidenciou.

Por outro lado, Rui Horta e Costa — implicado na alegada corrupção de Armando Vara e José Sócrates (em que teria sido repartida uma contrapartida de dois milhões de euros, com a alegada intermediação de Carlos Santos Silva como ‘testa de ferro’) para a viabilização do financiamento de mais de 200 milhões de euros da CGD ao empreendimento no Algarve — vincou que o antigo administrador do banco público “nunca solicitou, pediu ou deu a entender qualquer espécie de compensação monetária ou outra”.

Diogo Gaspar Ferreira

O antigo diretor executivo do empreendimento de Vale do Lobo procurou afastar uma suposta proximidade com Armando Vara, ao apontar para uma relação do “estrito âmbito profissional”, embora as escutas reproduzidas tenham evidenciado uma proximidade pessoal, visível em convites para ir jantar, para irem ao ténis ou só para se queixarem da falta de cadeiras para estender toalhas junto da piscina. Recusou ainda assim qualquer influência política de Vara ou de José Sócrates.

Em paralelo, Diogo Gaspar Ferreira negou as alegações do cidadão holandês Jeroen Van Dooren, que, segundo o MP, disse ter recebido indicação do arguido para transferir dois milhões de euros para uma conta na Suíça de Joaquim Barroca, administrador do grupo Lena, à qual o empresário Carlos Santos Silva teria acesso. Dessa verba sairia depois um milhão de euros rumo a Armando Vara. “Não tem nada a ver comigo ou com Vale do Lobo. Terão de arranjar outra explicação”, sintetizou.

Gonçalo Trindade Ferreira

Num depoimento em dois momentos — em outubro de 2025 e em maio deste ano, devido às questões ligadas ao sigilo profissional —, o advogado assumiu a autoria de todos os factos referidos nos autos, nos quais é acusado em coautoria de três crimes de branqueamento, mas notou não ter então consciência de que pudesse estar a participar na prática de alegados crimes.

Gonçalo Trindade Ferreira confirmou ter entregado a João Perna, ex-motorista de Sócrates, um envelope com 10 mil euros, a pedido de Carlos Santos Silva. Assumiu também ter entregado dois envelopes à ex-mulher do antigo governante, Sofia Fava, embora tivesse salientado o seu desconhecimento do conteúdo. Reconheceu ainda a participação no contrato de arrendamento da casa de Paris — efetuado a posteriori — e revelou os detalhes da intervenção nos processos de aquisição de casas por parte de Santos Silva à mãe de Sócrates, designadamente os dois imóveis no Cacém e o apartamento no edifício Heron Castilho, em Lisboa.

“Eu era miúdo, estava deslumbrado de poder sair de manhã de Lisboa para ir a Paris e voltar ao fim do dia. À data, quando comecei a trabalhar, Carlos Santos Silva era conhecido do meu primo. Eu era o único interlocutor, é óbvio que me sentia lisonjeado. Achei que aquilo fazia parte do meu serviço e meti tudo no mesmo saco. Tinha total confiança naquilo que me era pedido”, contou em tribunal, admitindo ainda a compra de 2.374 exemplares do livro de Sócrates (A Confiança no Mundo — Sobre a Tortura em Democracia) a pedido de Santos Silva: “Achei que um amigo estava a fazer um favor a outro amigo para ficar com o livro em primeiro lugar“.

Rui Mão de Ferro

O economista e administrador de empresas prestou declarações em setembro passado e assumiu sentir-se “enganado” por Carlos Santos Silva. Negou que tivesse uma relação de grande proximidade com o amigo de décadas de José Sócrates e explicou que só começou a trabalhar com o empresário ligado ao grupo Lena em fevereiro ou março de 2009, alegando que entre 2009 e 2014 (quando ‘rebentou’ publicamente o caso Marquês) não tinha razões para desconfiar de Santos Silva.

“Todos os atos que pratiquei nunca me pareceram estranhos”, afirmou, contando ter colaborado em vários projetos de cariz internacional, como em Angola, no Brasil, na Argélia ou na Líbia, mas não na Venezuela — uma das partes sobre a qual incide a acusação do MP por um alegado favorecimento de Sócrates a Santos Silva e ao grupo Lena. Porém, acabou por destacar o peso das informações que veio a ter a posteriori: “Se foram praticados atos que aparentemente são inócuos, num determinado contexto deixam de parecer“.

Rui Mão de Ferro foi também confrontado com as ligações a diferentes pessoas na órbita do ex-primeiro-ministro, designadamente o antigo motorista João Perna, a ex-mulher Sofia Fava, a mãe de Sócrates — Maria Adelaide Monteiro —, Domingos Farinho, alegado ghostwriter do livro do antigo governante, e António Peixoto, blogger que faria elogios ao antigo primeiro-ministro na blogosfera. Estes dois últimos foram mesmo contratados por empresas de Mão de Ferro, receberam os seus honorários mas não terão prestado qualquer serviço. Por último, confirmou também os pedidos de Santos Silva para a aquisição de livros de Sócrates, ridicularizando a situação como uma tentativa do antigo governante para “se manter politicamente relevante e ter muitos livros vendidos”.

Os depoimentos mais marcantes de testemunhas

Campos e Cunha, ex-ministro das Finanças do Governo Sócrates

No dia 4 de novembro de 2025, Luís Campos e Cunha veio ao julgamento para ser ouvido como testemunha, num depoimento que serviu como um ‘ajuste de contas’ com Sócrates, depois de duras críticas do antigo primeiro-ministro ao seu ex-ministro das Finanças, que deixou o cargo ao fim de cerca de quatro meses. No tribunal, Campos e Cunha denunciou ter sido alvo de pressões de Sócrates para mudar a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) liderada por Vítor Martins e nomear Armando Vara, algo que terá começado ainda antes de assumir funções no executivo (no qual esteve entre março e julho de 2005).

Numa matéria muito relevante para a tese do MP, que liga essas pressões a um acordo com Vara e aos crimes de corrupção que alegadamente se seguiriam em relação ao empreendimento de Vale do Lobo, Campos e Cunha foi taxativo: “Desde o início, o eng. Pinto de Sousa [José Sócrates Pinto de Sousa] instou-me a que demitisse a administração da CGD e nomeasse Armando Vara. Não era um ato ilegal, mas há outras considerações além da ilegalidade. Cabia ao ministro das Finanças fazê-lo e não fiz. Isso foi falado reiteradamente, mesmo antes de ter ido para o Governo”.