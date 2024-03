Um Estado da União cheio de recados. Joe Biden confrontou Putin e avisou Bibi, mas o verdadeiro adversário foi Trump

Mas os recados na política externa não se ficaram pela guerra na Ucrânia. Na fase final do discurso, o Presidente dos Estados Unidos aproveitou para falar da situação no Médio Oriente, tentando mostrar-se solidário tanto com os israelitas como com os palestinianos. Relembrou que o 7 de outubro foi “o dia mais letal para o povo judeu desde o Holocausto”, mas também assinalou que a atual invasão a Gaza “está a matar mais civis inocentes do que todas as guerras anteriores em Gaza em conjunto”. Disse que os membros do Hamas se escondem entre a população civil “como cobardes”, mas destacou que Israel “tem a responsabilidade de proteger civis inocentes em Gaza”. Anunciou, por isso, que os EUA irão estabelecer um porto temporário na costa do enclave para reforçar a ajuda humanitária.

A principal mensagem, porém, foi dirigida ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com Biden a falar diretamente para “a liderança israelita”: “A assistência humanitária não pode ser uma preocupação secundária”, avisou em primeiro lugar. E, de seguida, veio o segundo recado: “A única solução duradoura é a solução de dois Estados.”

No plano interno, o Presidente aproveitou para fazer anúncios sobre o programa que pretende levar a eleições e que inclui, por exemplo, aumentos de impostos para os mais ricos e para as grandes empresas, com um aumento do imposto equivalente ao IRC para 21% e uma taxa mínima de IRS para os mais ricos de 25%. “Paguem apenas a contribuição justa”, pediu.